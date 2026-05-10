Equipe do Macaé Futsal encerrou participação no Estadual com vitória administrativa e foco total nos próximos desafios da temporada - Foto: Divulgação

Equipe do Macaé Futsal encerrou participação no Estadual com vitória administrativa e foco total nos próximos desafios da temporadaFoto: Divulgação

Publicado 10/05/2026 19:11

Macaé - A dedicação construída ao longo da temporada falou mais alto mais uma vez para o Macaé Futsal. Mesmo sem a bola rolar na rodada do Campeonato Estadual de Futsal Masculino Adulto, a equipe encerrou mais um compromisso oficial com vitória confirmada após a ausência da Liga Barramansense, adversária da vez, que não compareceu para a partida. O resultado por WO assegurou os pontos previstos em regulamento e fechou um capítulo marcado por persistência, amadurecimento e espírito coletivo dentro de quadra.

Mais do que o resultado administrativo, o momento serviu para reforçar a caminhada construída pelo elenco macaense em 2026. Em uma temporada de desafios, viagens, treinos intensos e confrontos equilibrados, o grupo mostrou evolução técnica e comprometimento, conquistando reconhecimento pela postura competitiva e pela entrega demonstrada em cada partida.

A campanha também consolidou o fortalecimento do futsal no município, modalidade que vem ganhando espaço, incentivo e visibilidade. Dentro das quadras, o time apresentou organização tática, intensidade e capacidade de superação em jogos decisivos, mantendo regularidade mesmo diante das dificuldades naturais de uma competição estadual.

O trabalho desenvolvido ao longo da temporada contou com participação ativa da comissão técnica e apoio institucional ao esporte local, ampliando oportunidades para atletas e fortalecendo o cenário esportivo da cidade. A trajetória da equipe passou a representar não apenas resultados, mas também o crescimento de um projeto que busca consolidar Macaé entre os destaques do futsal fluminense.

Responsável pela equipe, Vitor Brandão destacou que o planejamento para os próximos desafios prevê ampliação dos treinamentos, fortalecimento do elenco e participação em novas competições ao longo da temporada. A expectativa é elevar ainda mais o nível técnico do grupo e buscar campanhas ainda mais expressivas.

Sem tempo para descanso, o próximo desafio já tem data marcada. No sábado (16), às 15h, o Macaé Futsal encara o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca Adulto. O confronto promete testar novamente a força do elenco macaense em mais uma partida de alto nível.