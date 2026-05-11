As oportunidades refletem o ritmo aquecido de setores estratégicos da cidade, como offshore, hotelaria, comércio, alimentação, logística, construção civil e serviços - Foto: Ilustração

As oportunidades refletem o ritmo aquecido de setores estratégicos da cidade, como offshore, hotelaria, comércio, alimentação, logística, construção civil e serviçosFoto: Ilustração

Publicado 11/05/2026 12:19

Macaé - Carteira assinada, chance de recomeço e esperança de renda movimentam a semana em Macaé. O município iniciou uma nova rodada de oportunidades no mercado de trabalho com a oferta de 781 vagas distribuídas em diferentes áreas profissionais, contemplando desde funções operacionais até cargos técnicos e especializados.

As oportunidades refletem o ritmo aquecido de setores estratégicos da cidade, como offshore, hotelaria, comércio, alimentação, logística, construção civil e serviços. Há também vagas destinadas a pessoas com deficiência, ampliando o acesso ao mercado formal e fortalecendo políticas de inclusão profissional.

Entre os cargos com maior número de contratações estão camareira, com 70 vagas abertas, auxiliar de serviços gerais, com 50 oportunidades, além de auxiliar e chefe de cozinha, ambos com 30 vagas disponíveis. A área logística também aparece em destaque, com oferta para auxiliar de operações, enquanto o setor hoteleiro busca profissionais para governança.

O cenário demonstra a força econômica de Macaé e o impacto da retomada de contratações em diferentes segmentos. Em bairros comerciais e centros empresariais, a movimentação de candidatos em busca de recolocação já faz parte da rotina de quem tenta conquistar estabilidade financeira e novas perspectivas profissionais.

As vagas contemplam candidatos com níveis de escolaridade variados, desde ensino fundamental até ensino superior. Algumas funções exigem experiência comprovada, cursos técnicos específicos e capacitações profissionais.

Na área de alimentação, há oportunidades para cozinheiro, padeiro, pizzaiolo, confeiteiro, garçom e atendente. Já os setores técnico e industrial oferecem vagas para eletricista, soldador, caldeireiro, engenheiro mecânico, inspetor dimensional e técnico em segurança do trabalho.

O comércio também segue em expansão, com abertura de vagas para vendedor, operador de caixa, recepcionista, gerente e consultor de vendas. A educação aparece entre os segmentos contemplados, com oportunidades para professora, pedagoga e auxiliar de creche.

Além da busca por profissionais qualificados, o volume de vagas evidencia a necessidade de mão de obra em uma cidade que continua atraindo trabalhadores de diferentes regiões do estado em busca de emprego e crescimento profissional.

Os interessados podem realizar cadastro presencialmente no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, das 8h às 17h. Também há opção de cadastro online para encaminhamento às vagas disponíveis.

Legenda para foto: Macaé amplia oferta de empregos e abre centenas de vagas em setores como offshore, comércio, hotelaria e serviços.