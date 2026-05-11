Agentes intensificam ações de combate à dengue e prevenção sanitária em diversos bairros de Macaé - Foto: Ilustração

Agentes intensificam ações de combate à dengue e prevenção sanitária em diversos bairros de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 11/05/2026 12:19 | Atualizado 11/05/2026 12:23

Macaé - Ruídos do carro fumacê nas madrugadas, agentes batendo de porta em porta e equipes espalhadas por bairros urbanos e localidades da serra fazem parte da nova força-tarefa de combate às doenças transmitidas por mosquitos em Macaé. A cidade iniciou uma ampla mobilização de vigilância ambiental com ações simultâneas em diferentes regiões, envolvendo prevenção, orientação, vacinação animal e controle de vetores.

A operação segue até sexta-feira e concentra esforços principalmente no combate ao Aedes aegypti e ao mosquito culex, além do monitoramento de áreas consideradas estratégicas para proliferação de insetos e roedores.

Bairros como Centro, Horto, Miramar, Riviera Fluminense, Cavaleiros, Nova Holanda, Nova Esperança, Parque Aeroporto, Lagomar e Aterrado do Imburo recebem mutirões de limpeza, inspeções e ações educativas. A iniciativa busca eliminar possíveis criadouros e reduzir os riscos de transmissão de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

Outra frente importante acontece com a instalação de ovitrampas, armadilhas usadas para monitorar a presença do mosquito transmissor da dengue. O trabalho alcança localidades como Imbetiba, Pecado, Ajuda, Bosque Azul, Fronteira, Sana, Glicério e Córrego do Ouro.

A mobilização também chega às escolas municipais com atividades educativas voltadas para crianças e adolescentes. Palestras e apresentações de teatro de fantoches abordam o tema “Arboviroses: 10 minutos salvam vidas”, incentivando atitudes simples dentro de casa que podem evitar focos do mosquito.

O carro fumacê passa pelo Lagomar, Jardim Franco e Sol y Mar em ações programadas para as primeiras horas da manhã. Já o controle do mosquito culex acontece em canais e pontos considerados críticos, como Canal Sol y Mar, Rua Jesuítas e Papa João XXIII.

As equipes ainda intensificam o controle de roedores em regiões como Praia Campista, Novo Cavaleiros, Nova Esperança e Orla dos Cavaleiros, locais com grande circulação de pessoas e presença constante de resíduos urbanos.

Na região serrana, cães e gatos recebem vacinação antirrábica em postos fixos e volantes nas localidades da Cabeceira do Sana, Arraial do Sana, Frade e Crubixais. A medida busca ampliar a proteção dos animais e evitar riscos à saúde pública.

Além das ações de campo, técnicos realizam reconhecimento geográfico em áreas centrais e da Imbetiba para atualização de dados urbanos e identificação de pontos que exigem atenção sanitária.

A Vigilância Ambiental reforça que a participação da população continua sendo fundamental no combate às doenças. Pequenos cuidados dentro de casa, como eliminar água parada e manter caixas d’água fechadas, seguem sendo as medidas mais eficazes para impedir a proliferação do mosquito.

Denúncias e solicitações podem ser feitas pelo Disque Dengue, WhatsApp ou diretamente na Vigilância Ambiental.