Feira de adoção em Macaé terá cães, gatos e, pela primeira vez, cavalos disponíveis para novos lares - Foto: Ilustração

Feira de adoção em Macaé terá cães, gatos e, pela primeira vez, cavalos disponíveis para novos laresFoto: Ilustração

Publicado 11/05/2026 12:26

Macaé - Animais resgatados de situações de abandono, maus-tratos e vulnerabilidade ganharão uma nova chance de recomeçar em Macaé no próximo sábado, dia 16. A tradicional feira de adoção promovida no município chega com uma novidade inédita: além de cães e gatos, cavalos também poderão ser adotados pela população.

A ação acontece no Shopping Plaza Macaé, das 10h às 18h, e promete mobilizar famílias, protetores independentes e amantes dos animais em um dia marcado por acolhimento, conscientização e incentivo à guarda responsável.

Desta vez, a iniciativa amplia o alcance da proteção animal ao incluir equinos que atualmente estão sob responsabilidade do município. A proposta busca oferecer um destino seguro para os animais de grande porte, muitos deles encontrados em situação de abandono, circulação irregular em vias públicas ou vítimas de negligência.

Enquanto cães e gatos estarão presentes no espaço aguardando adoção imediata, os cavalos serão apresentados ao público por meio de fotos e vídeos. A medida foi adotada por questões de logística e segurança, já que os animais de grande porte exigem critérios específicos para adoção e manejo adequado.

Interessados em adotar cavalos precisarão passar por um processo de credenciamento e análise documental previsto em edital municipal. Já quem optar por cães e gatos poderá sair do evento com o novo companheiro no mesmo dia, desde que apresente documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A expectativa é de que a feira ajude a reduzir o número de animais acolhidos temporariamente e fortaleça a conscientização sobre posse responsável, cuidados veterinários e compromisso permanente com os pets.

Além da adoção, o evento também funciona como espaço de sensibilização social. Muitos dos animais disponíveis carregam histórias de abandono e resgate, transformando cada adoção em um gesto de cuidado, responsabilidade e recomeço.

A iniciativa reforça ainda a importância das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, tema que vem ganhando cada vez mais atenção da sociedade diante do aumento de casos de abandono e maus-tratos em centros urbanos.