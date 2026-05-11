Feira de adoção em Macaé terá cães, gatos e, pela primeira vez, cavalos disponíveis para novos laresFoto: Ilustração
Cavalos entram pela primeira vez em feira de adoção e ampliam ação de proteção animal em Macaé
Evento no Shopping Plaza vai reunir cães, gatos e equinos resgatados, reforçando a busca por lares responsáveis e combate ao abandono
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Mercado de trabalho aquece e Macaé abre 781 vagas em diferentes setores
Oportunidades vão do comércio ao offshore e reforçam movimento de contratação na cidade, com chances para diversos níveis de escolaridade
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Vitória sem jogo fecha temporada de luta e entrega do Macaé Futsal
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Servidores acima dos 60 anos ganham espaço de acolhimento e convivência em Macaé
Grupo Conviver abre inscrições com proposta voltada ao bem-estar, saúde mental e fortalecimento dos vínculos sociais
Cultura e sabor tomam conta da Imbetiba com arte urbana ao vivo em Macaé
Grafiteiros transformam o anfiteatro da Praia da Imbetiba em uma galeria a céu aberto e antecipam o clima do festival gastronômico que movimentará os Cavaleiros no fim do mês
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