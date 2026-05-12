Reunião entre lideranças municipais discutiu melhorias no transporte intermunicipal para milhares de passageirosFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Travessia diária de milhares de passageiros vira pauta urgente entre Rio das Ostras e Macaé
Ampliação do transporte até o Terminal de Parque dos Tubos pode transformar a rotina de trabalhadores e estudantes da região
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Operação da PF mira contratos milionários e coloca Macaé no centro de investigação
Agentes apuram suspeitas de fraude, superfaturamento e direcionamento em licitações ligadas a serviços de castração animal no Rio
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Evento no Shopping Plaza vai reunir cães, gatos e equinos resgatados, reforçando a busca por lares responsáveis e combate ao abandono
Mercado de trabalho aquece e Macaé abre 781 vagas em diferentes setores
Oportunidades vão do comércio ao offshore e reforçam movimento de contratação na cidade, com chances para diversos níveis de escolaridade
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