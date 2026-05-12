Reunião entre lideranças municipais discutiu melhorias no transporte intermunicipal para milhares de passageiros - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Reunião entre lideranças municipais discutiu melhorias no transporte intermunicipal para milhares de passageirosFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 12/05/2026 09:45 | Atualizado 12/05/2026 09:45

Rio das Ostras - Mais de 6 mil pessoas enfrentam diariamente uma verdadeira maratona entre Rio das Ostras e Macaé. Entre ônibus lotados, longas caminhadas, insegurança e atrasos constantes, trabalhadores e estudantes convivem com dificuldades que ultrapassam a rotina e afetam diretamente a qualidade de vida.

Foi justamente esse cenário que motivou uma reunião realizada nesta segunda-feira (11), entre representantes dos dois municípios para discutir uma solução considerada estratégica para a mobilidade regional: permitir que o transporte público de Rio das Ostras avance até o Terminal Rodoviário de Parque dos Tubos, em Macaé.

A proposta busca facilitar o deslocamento de passageiros que dependem diariamente da ligação entre as duas cidades, principalmente pessoas que trabalham no setor offshore, no comércio, em empresas prestadoras de serviço e estudantes universitários.

O encontro reforçou a necessidade de integração entre os municípios diante de problemas que não se limitam às fronteiras territoriais. A expectativa agora é ampliar o diálogo junto ao Governo do Estado e ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro para buscar autorização e viabilizar a medida.

Hoje, muitos passageiros precisam fazer baldeações, percorrer trajetos a pé ou aguardar por longos períodos em pontos improvisados, muitas vezes sob sol forte ou chuva. A situação é alvo frequente de reclamações de moradores que utilizam o transporte coletivo diariamente.

A ampliação do itinerário até Parque dos Tubos é vista como uma alternativa para garantir mais dignidade, segurança e agilidade no deslocamento entre Rio das Ostras e Macaé, cidades que mantêm forte ligação econômica e social.

A discussão também evidencia a importância de políticas regionais integradas para acompanhar o crescimento populacional e a demanda crescente por transporte público eficiente na Costa do Sol.