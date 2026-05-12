Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão durante operação realizada em cidades do Rio e de São Paulo - Foto: Reprodução

Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão durante operação realizada em cidades do Rio e de São PauloFoto: Reprodução

Publicado 12/05/2026 09:31

Macaé - Macaé amanheceu no radar de uma grande operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Agentes federais foram às ruas para cumprir mandados da Operação Castratio, que investiga um suposto esquema de irregularidades envolvendo contratos milionários ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro.

A ação mobilizou equipes em diferentes municípios fluminenses e também no estado de São Paulo. No Rio, além de Macaé, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Niterói, Itaocara e na capital.

Segundo a investigação, o foco está em contratos relacionados a serviços de castração e esterilização de animais, que juntos podem chegar a cerca de R$ 200 milhões. A Polícia Federal apura indícios de direcionamento de licitações, superfaturamento e possíveis fraudes nos processos de contratação pública.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, responsável por autorizar o avanço das diligências realizadas nesta fase da operação. Os investigadores também analisam movimentações financeiras e possíveis conexões entre empresas e pessoas envolvidas nos contratos sob suspeita.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Novos delitos ainda podem ser identificados no decorrer das apurações.

A movimentação chamou atenção em cidades onde os mandados foram executados, principalmente pela dimensão financeira dos contratos investigados. A operação reforça o avanço de investigações federais voltadas ao acompanhamento do uso de recursos públicos e à fiscalização de contratos administrativos.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou nomes dos investigados nem detalhes sobre materiais apreendidos durante as buscas.

A reportagem acompanha o caso e tenta contato com os órgãos citados para posicionamento oficial. A pauta segue em atualização.