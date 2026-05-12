Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão durante operação realizada em cidades do Rio e de São PauloFoto: Reprodução
Operação da PF mira contratos milionários e coloca Macaé no centro de investigação
Agentes apuram suspeitas de fraude, superfaturamento e direcionamento em licitações ligadas a serviços de castração animal no Rio
Operação da PF mira contratos milionários e coloca Macaé no centro de investigação
Agentes apuram suspeitas de fraude, superfaturamento e direcionamento em licitações ligadas a serviços de castração animal no Rio
Macaé acelera desenvolvimento e coleciona resultados em emprego, segurança e infraestrutura
Gestão municipal registra avanços em diferentes setores, amplia investimentos e mantém ritmo de crescimento que coloca a cidade em destaque no Estado do Rio
Cavalos entram pela primeira vez em feira de adoção e ampliam ação de proteção animal em Macaé
Evento no Shopping Plaza vai reunir cães, gatos e equinos resgatados, reforçando a busca por lares responsáveis e combate ao abandono
Mercado de trabalho aquece e Macaé abre 781 vagas em diferentes setores
Oportunidades vão do comércio ao offshore e reforçam movimento de contratação na cidade, com chances para diversos níveis de escolaridade
Combate à dengue ganha reforço em bairros de Macaé com fumacê, mutirões e vacinação animal
Ações de vigilância percorrem comunidades da cidade durante toda a semana para reduzir riscos de doenças e ampliar prevenção
Vitória sem jogo fecha temporada de luta e entrega do Macaé Futsal
Equipe macaense garante triunfo por WO no Estadual e agora volta as atenções para duelo contra o Vasco no Campeonato Carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.