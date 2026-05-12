Trecho da BR-101 entre Macaé e Rio das Ostras concentra fluxo intenso de veículos e longos congestionamentos - Foto: Douglas Smmithy

Trecho da BR-101 entre Macaé e Rio das Ostras concentra fluxo intenso de veículos e longos congestionamentosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/05/2026 10:26

Macaé - Milhares de motoristas que passam diariamente pela BR-101 entre Macaé e Rio das Ostras receberam nesta segunda-feira uma notícia aguardada há anos. O Ministério dos Transportes confirmou a intenção de retomar as obras de duplicação do trecho considerado um dos maiores gargalos viários do interior fluminense.

A confirmação foi feita pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante entrevista concedida à rádio CBN Rio, às vésperas de uma reunião com o governador interino do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto.

O trecho entre Macaé e Rio das Ostras concentra fluxo intenso de trabalhadores do setor offshore, caminhões, ônibus intermunicipais e veículos de passeio. Em horários de pico, congestionamentos, lentidão e acidentes fazem parte da rotina de quem depende da rodovia para trabalhar, estudar ou se deslocar entre municípios da região.

Ao comentar os investimentos previstos, o ministro destacou que a duplicação da BR-101 é tratada como prioridade diante do crescimento do tráfego na região da Bacia de Campos.

“Hoje vive uma situação de tráfego bastante pesado”, afirmou George Santoro ao mencionar o trecho entre Rio das Ostras e Macaé.

Além da duplicação, o Ministério dos Transportes também prevê obras de ampliação em outros pontos estratégicos do estado. Entre elas está a implantação de uma terceira faixa entre São Gonçalo e Itaboraí, em um trecho considerado fundamental para o deslocamento entre a capital e cidades da Região dos Lagos e Norte Fluminense.

Segundo o ministro, a proposta inclui cerca de 46 quilômetros de intervenções para melhorar o fluxo de veículos e reduzir gargalos históricos de mobilidade.

A expectativa pela retomada das obras cresce principalmente entre moradores da região, que convivem diariamente com retenções prolongadas e aumento do tempo de viagem. O avanço da infraestrutura viária é visto por especialistas como essencial para acompanhar o desenvolvimento econômico do interior do estado.

Durante a entrevista, George Santoro também citou futuros investimentos previstos para Campos dos Goytacazes, incluindo obras de multifaixas e projetos ligados ao futuro contorno rodoviário do município.

Embora ainda não exista data oficial para o início das obras entre Macaé e Rio das Ostras, a confirmação do interesse do Governo Federal reacendeu a esperança de melhorias em um dos trechos mais movimentados da BR-101 no estado.