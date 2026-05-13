Almofadas terapêuticas confeccionadas em Macaé ajudam mulheres em recuperação do câncer de mama com mais conforto e acolhimento - Foto: Divulgação

Almofadas terapêuticas confeccionadas em Macaé ajudam mulheres em recuperação do câncer de mama com mais conforto e acolhimentoFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:22

Macaé - Pequenas almofadas confeccionadas à mão passaram a carregar muito mais do que linha, tecido e enchimento em Macaé. Em cada costura, existe uma tentativa silenciosa de aliviar dores, devolver conforto e lembrar a mulheres em tratamento contra o câncer de mama que elas não estão sozinhas. O projeto “Almofadas do Coração”, idealizado pela professora de costura criativa Gabi Malagueta, vem mobilizando voluntários, amigos e instituições da cidade em uma corrente de solidariedade que mistura cuidado, empatia e esperança.

A iniciativa produz almofadas terapêuticas destinadas a pacientes oncológicas em recuperação cirúrgica, especialmente mulheres que passaram por procedimentos como mastectomia e esvaziamento axilar. Com formato anatômico em “U”, as peças ajudam a reduzir o atrito na região operada, aliviam a pressão dos braços e oferecem mais conforto durante o repouso, o sono e até nos deslocamentos diários.

Mais do que um item funcional, o acessório ganhou valor afetivo para quem recebe. O projeto nasceu após relatos de mulheres que enfrentavam dificuldades no pós-operatório e precisavam de apoio simples, mas essencial, para enfrentar a nova rotina após a cirurgia.

As almofadas serão destinadas a instituições que atuam diretamente no acolhimento de pacientes com câncer em Macaé, entre elas a União Macaense no Combate ao Câncer de Mama, a Frente Nacional de Combate ao Câncer e a ONG Onco Renasce.

A criadora da ação conta que já realizava doações de corações terapêuticos e peças infantis para hospitais e organizações sociais, mas percebeu que a demanda das pacientes oncológicas existia durante todo o ano e não apenas em campanhas de conscientização.

Sensibilizada pelas histórias que ouviu, ela decidiu ampliar a produção. O que começou de forma simples, com tecidos guardados em casa e ajuda de amigos próximos, acabou crescendo com o apoio espontâneo de pessoas tocadas pela causa.

Além do benefício físico, as almofadas também funcionam como símbolo emocional para mulheres que enfrentam um período delicado da vida. Muitas pacientes utilizam o acessório no carro, entre o corpo e o cinto de segurança, diminuindo dores durante o trajeto para consultas, exames e tratamentos.

Em meio ao avanço da iniciativa, a ação também passou a impactar quem ajuda na produção. A própria idealizadora afirma que encontrou na costura uma forma de transformar sentimentos difíceis em acolhimento ao próximo.

Para manter o projeto ativo, a campanha arrecada materiais como tecido tricoline 100% algodão e fibra siliconada para enchimento. Também são aceitas contribuições financeiras por Pix, utilizadas na compra de insumos para ampliar a produção das peças.

As doações podem ser feitas pelo número 22 99977-6231, que também funciona para informações sobre a iniciativa.