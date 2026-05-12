Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 123ª DP, onde permaneceu preso à disposição da JustiçaFoto: Douglas Smmithy
Cerco policial termina com suspeito preso e objetos roubados recuperados em Macaé
Trabalho integrado entre PM e Polícia Civil localizou acusado poucas horas após o crime; simulacro usado na ação também foi apreendido
Cerco policial termina com suspeito preso e objetos roubados recuperados em Macaé
Trabalho integrado entre PM e Polícia Civil localizou acusado poucas horas após o crime; simulacro usado na ação também foi apreendido
Córrego do Ouro entra no mapa de obras que prometem mudar a rotina dos moradores
Projeto prevê avanço do saneamento, drenagem e asfaltamento em ruas importantes do distrito de Macaé
Duplicação da BR-101 entre Macaé e Rio das Ostras volta ao centro das discussões no Rio
Confirmação do Ministério dos Transportes reacende expectativa de motoristas e trabalhadores que enfrentam congestionamentos diários na rodovia
Travessia diária de milhares de passageiros vira pauta urgente entre Rio das Ostras e Macaé
Ampliação do transporte até o Terminal de Parque dos Tubos pode transformar a rotina de trabalhadores e estudantes da região
Operação da PF mira contratos milionários e coloca Macaé no centro de investigação
Agentes apuram suspeitas de fraude, superfaturamento e direcionamento em licitações ligadas a serviços de castração animal no Rio
Macaé acelera desenvolvimento e coleciona resultados em emprego, segurança e infraestrutura
Gestão municipal registra avanços em diferentes setores, amplia investimentos e mantém ritmo de crescimento que coloca a cidade em destaque no Estado do Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.