Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 123ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça - Foto: Douglas Smmithy

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 123ª DP, onde permaneceu preso à disposição da JustiçaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/05/2026 11:42

Macaé - O trabalho rápido das forças de segurança de Macaé terminou com a prisão de um homem acusado de roubo e a recuperação dos pertences levados da vítima durante uma ação criminosa registrada nesta terça-feira (12). A operação mobilizou equipes do 32º BPM e agentes da Polícia Civil, que atuaram de forma integrada após o levantamento de informações sobre o caso.

As buscas começaram logo após o crime, quando os policiais passaram a monitorar possíveis locais ligados ao suspeito. A troca de informações entre as equipes ajudou a montar um cerco tático em um endereço apontado durante as investigações. No local, os agentes encontraram o acusado com o celular da vítima.

Segundo a polícia, o homem admitiu participação no roubo durante a abordagem. Após a confissão, ele revelou onde estavam escondidos os demais materiais levados no crime e também indicou o local onde havia deixado a arma utilizada na ação. O objeto apreendido foi identificado como um simulacro.

A recuperação dos itens trouxe alívio para a vítima e reforçou a importância das ações integradas entre as forças policiais no combate à criminalidade no município. A atuação conjunta tem sido uma das estratégias utilizadas para acelerar respostas em ocorrências de maior impacto e ampliar a sensação de segurança da população.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.