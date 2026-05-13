Moradores acompanharam a assinatura da Ordem de Serviço que marca o início das obras de saneamento e infraestrutura em Córrego do Ouro - Foto: Divulgação

Moradores acompanharam a assinatura da Ordem de Serviço que marca o início das obras de saneamento e infraestrutura em Córrego do OuroFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:21

Macaé - Moradores de Córrego do Ouro acompanharam uma noite marcada por expectativa, emoção e promessa de mudança concreta na rotina da região serrana de Macaé. O distrito recebeu oficialmente a assinatura da Ordem de Serviço para o início de um amplo pacote de obras de infraestrutura que promete atacar antigos problemas enfrentados pela população, como alagamentos, ausência de saneamento e dificuldades de mobilidade urbana.

O anúncio foi feito pelo prefeito Welberth Rezende durante solenidade realizada na Praça Francisco Figueiró Thomaz, na Avenida Miguel Peixoto Guimarães. O projeto contempla uma primeira etapa com implantação de rede de drenagem, saneamento básico, pavimentação e melhorias estruturais em importantes vias da localidade.

Ao lado de moradores, vereadores e secretários municipais, o prefeito apresentou detalhes do investimento, considerado um dos maiores já destinados à região serrana de Macaé. Segundo o governo municipal, a obra terá aporte inicial de R$ 44 milhões, podendo chegar a aproximadamente R$ 55 milhões com ampliação prevista no contrato.

As intervenções incluem mais de 2,5 quilômetros de rede de drenagem, cerca de 2 mil metros de rede de esgoto e centenas de ligações domiciliares. Também serão implantadas estações elevatórias, sistemas de recalque, estação de tratamento terciário e pavimentação asfáltica em ruas estratégicas do distrito.

Nesta primeira fase, as melhorias chegam às ruas Antônio Paes de Oliveira Filho, conhecida como Rua 17, Alzemiro Francisco Thomaz, Rua 18, além das ruas Pedro Adami e Roberto Muniz.

Moradores acompanharam a assinatura da Ordem de Serviço que marca o início das obras de saneamento e infraestrutura em Córrego do Ouro Foto: Divulgação Durante o evento, Welberth destacou que o projeto representa um avanço histórico para a região e afirmou que o processo da segunda etapa já está em andamento, com previsão de ampliação das intervenções para outras áreas do distrito.

O prefeito também anunciou que Córrego do Ouro será contemplado com o Memorial Serrano, estrutura voltada à ampliação do cemitério local e implantação de uma capela mortuária.

Moradores participaram da cerimônia e acompanharam atentamente a apresentação técnica do projeto. Entre eles, o casal Vitorino Xavier e Rosilene Jorge Xavier, moradores antigos da localidade, que relataram emoção ao presenciarem o início das obras aguardadas há anos pela comunidade.

Além do impacto urbano, o projeto prevê ações ambientais e sociais. De acordo com a equipe técnica responsável, haverá acompanhamento junto aos moradores para orientar sobre possíveis alterações temporárias no trânsito, circulação de máquinas e intervenções necessárias durante a execução dos serviços.

O secretário executivo de Saneamento, Ricardo Pereira Moreira, explicou que o tratamento terciário previsto no projeto representa avanço importante para preservação ambiental e qualidade de vida da população.

O vice-prefeito Dr. Fabiano Paschoal ressaltou que a obra marca o início de uma nova etapa para o distrito e reforçou o volume de investimentos que vêm sendo executados em diferentes regiões do município.

Já os vereadores presentes destacaram que o pacote atende uma reivindicação antiga da população serrana e deve beneficiar cerca de 12 mil moradores da região.

Além das obras, a praça onde aconteceu o evento também recebe, até sexta-feira, ações do programa Saúde Até Você, com atendimentos gratuitos por meio do ônibus da Atenção Integral à Saúde da Mulher.