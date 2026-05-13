Reunião em Macaé discutiu os avanços do Projeto Raia e o impacto econômico do empreendimento para a região - Foto: Divulgação

Reunião em Macaé discutiu os avanços do Projeto Raia e o impacto econômico do empreendimento para a regiãoFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:22

Macaé - Plataformas, gasodutos, empregos e bilhões em investimentos voltaram ao centro das discussões em Macaé nesta semana. O município recebeu representantes de uma das maiores empresas do setor energético mundial para tratar dos avanços do Projeto Raia, empreendimento considerado estratégico para o futuro da produção de gás natural no Brasil e que promete consolidar ainda mais a cidade como protagonista nacional da cadeia de óleo, gás e energia.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Welberth Rezende, que recebeu a presidente da Equinor Brasil, Verônica Coelho, além de executivos ligados ao projeto. No encontro, foram debatidos os impactos econômicos, industriais e tecnológicos da iniciativa, que já iniciou a fase de perfuração na área do pré-sal da Bacia de Campos.

Com operação ligada diretamente ao Terminal de Cabiúnas, em Macaé, o Projeto Raia surge como uma das principais apostas do setor energético brasileiro para os próximos anos. O empreendimento prevê reservas recuperáveis superiores a um bilhão de barris de óleo equivalente e capacidade de escoamento de cerca de 16 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

A movimentação reforça o papel estratégico de Macaé dentro da indústria energética nacional, especialmente em um momento em que o setor busca ampliar investimentos ligados à transição energética e ao fortalecimento do mercado de gás natural.

Durante o encontro, o prefeito destacou que a cidade vive um cenário considerado favorável para atração de novos empreendimentos, impulsionado por investimentos em infraestrutura urbana, segurança pública e qualificação profissional.

Segundo ele, o avanço de grandes projetos cria novas oportunidades de emprego e movimenta diferentes setores da economia local, desde serviços até hotelaria, comércio e logística.

O Projeto Raia é operado pela Equinor, em parceria com a Repsol Sinopec Brasil e a Petrobras. Um dos pontos centrais da operação será justamente Macaé, já que o gasoduto previsto terá aproximadamente 200 quilômetros de extensão até o terminal de Cabiúnas, considerado peça-chave da infraestrutura energética nacional.

A presidente da Equinor Brasil ressaltou que o projeto possui perfil inovador e pode responder por cerca de 15% da demanda nacional de gás natural até 2028, quando a operação deve entrar em funcionamento.

Além do impacto energético, a expectativa é de forte reflexo na geração de empregos. A estimativa ligada ao empreendimento aponta potencial para criação de até 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos ao longo do ciclo do projeto.

Secretários municipais também participaram da reunião e destacaram que o avanço do setor energético ajuda a impulsionar novos modelos econômicos para a cidade, ampliando o debate sobre diversificação produtiva e novas matrizes energéticas.

A fase atual do projeto acontece com a atuação da sonda Valaris DS-17 na área do pré-sal da Bacia de Campos, uma das regiões mais importantes para exploração energética no país.

Integrante do Novo PAC do Governo Federal, o Projeto Raia é tratado pelo setor como uma das iniciativas mais relevantes do mercado brasileiro de gás natural nesta década.