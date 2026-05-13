Crianças participaram de circuito educativo com semáforos, placas e atividades lúdicas sobre segurança no trânsito em MacaéFoto: Divulgação
Crianças transformam sala de aula em mini cidade e aprendem lições que podem salvar vidas em Macaé
Projeto de educação no trânsito leva teatro, música e circuito interativo para escolas e aposta nas crianças como multiplicadoras de conscientização dentro de casa
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Trabalho integrado entre PM e Polícia Civil localizou acusado poucas horas após o crime; simulacro usado na ação também foi apreendido
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