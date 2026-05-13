Crianças participaram de circuito educativo com semáforos, placas e atividades lúdicas sobre segurança no trânsito em Macaé - Foto: Divulgação

Crianças participaram de circuito educativo com semáforos, placas e atividades lúdicas sobre segurança no trânsito em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:25

Macaé - Semáforos coloridos, placas espalhadas pelo pátio, faixa de pedestres improvisada e alunos atentos a cada orientação. A manhã desta terça-feira ganhou um cenário diferente na EMEI Zélia de Souza Aguiar, no bairro Malvinas, em Macaé. Em vez da rotina tradicional da sala de aula, crianças pequenas participaram de uma verdadeira imersão no universo do trânsito, com atividades educativas que misturaram diversão, aprendizado e cidadania.

A ação foi promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, que vem ampliando o trabalho de conscientização nas escolas do município. A proposta é ensinar desde cedo atitudes simples, mas fundamentais para prevenção de acidentes e construção de um trânsito mais seguro.

Alunos do Maternal 1 e 2, além das turmas do Pré 1 e Pré 2, participaram das atividades nos turnos da manhã e da tarde. O conteúdo foi apresentado de forma lúdica, com teatro, músicas educativas, gincanas e um circuito temático montado especialmente para simular situações do dia a dia nas ruas da cidade.

A estrutura chamou atenção das crianças logo na chegada. O espaço reproduziu elementos urbanos como placas de sinalização, semáforos e faixas de pedestres, criando um ambiente interativo que estimulou participação e curiosidade dos estudantes.

Segundo o coordenador de Educação para o Trânsito, Ralph Salvador, o projeto busca formar cidadãos mais conscientes desde a infância e fortalecer hábitos seguros que podem refletir dentro e fora da escola.

Ele explicou que muitas vezes as próprias crianças acabam levando as orientações aprendidas para dentro de casa, influenciando o comportamento dos pais e responsáveis no trânsito.

A diretora da unidade escolar, Regiane Magalhães, destacou que o formato leve e divertido facilita a absorção do conteúdo e aproxima os estudantes de temas importantes ligados à responsabilidade, convivência e respeito ao próximo.

Além das escolas, a iniciativa também leva palestras educativas para empresas do município. A programação segue nesta quinta-feira na Escola Municipal Laura Sueli de Campos Bacelar, localizada na Ajuda de Baixo.

Para 2026, a Escolinha de Trânsito já está com agenda aberta para instituições públicas e particulares interessadas em receber o projeto educativo.