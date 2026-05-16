Firjan SENAI abre vagas gratuitas em Macaé para cursos técnicos ligados à indústria e ao setor de serviços - Foto: Ilustração

Firjan SENAI abre vagas gratuitas em Macaé para cursos técnicos ligados à indústria e ao setor de serviçosFoto: Ilustração

Publicado 16/05/2026 16:08

Macaé - A busca por qualificação profissional voltou ao centro das atenções em Macaé com a abertura de vagas gratuitas para cursos técnicos da Firjan SENAI. Em uma cidade impulsionada pela indústria, pelo setor offshore e pela constante demanda por mão de obra especializada, a oportunidade surge como um importante caminho para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou conquistar crescimento profissional.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 12 de junho, exclusivamente pela internet. A recomendação é que os interessados não deixem para a última hora, já que as vagas podem ser preenchidas antes do encerramento oficial do prazo.

Em Macaé, os cursos oferecidos são voltados justamente para áreas com forte presença no município. Estão disponíveis oportunidades para Técnico em Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Segurança do Trabalho, setores considerados essenciais para o funcionamento da cadeia industrial e empresarial da cidade.

A iniciativa da Firjan SENAI fortalece o acesso à educação técnica gratuita em um dos principais polos econômicos do interior do estado. Além da formação profissional, os cursos ampliam as chances de inserção no mercado e ajudam a preparar trabalhadores para as novas exigências tecnológicas e operacionais das empresas.

As aulas têm início previsto para o dia 27 de julho e acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme a disponibilidade da unidade. O modelo será presencial, com parte da carga horária aplicada em ambiente virtual de aprendizagem.

O processo seletivo será gratuito e contará com etapas de inscrição online, entrega de documentos e prova objetiva com questões de Língua Portuguesa e Matemática. Para participar, os candidatos precisam atender aos critérios de escolaridade, idade mínima e renda familiar estabelecidos no edital.

Em uma cidade onde a qualificação faz diferença direta na geração de emprego e renda, os cursos chegam como oportunidade concreta para jovens, trabalhadores e profissionais que desejam se atualizar e disputar espaço em um mercado cada vez mais competitivo.