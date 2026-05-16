Programação da Semana do MEI vai reunir empreendedores de diferentes regiões de Macaé em oficinas, palestras e encontros de capacitação - Foto: Douglas Smmithy

Programação da Semana do MEI vai reunir empreendedores de diferentes regiões de Macaé em oficinas, palestras e encontros de capacitaçãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 16/05/2026 16:01

Macaé - Empreendedores de Macaé já começaram a movimentar agendas, organizar ideias e buscar novas estratégias para impulsionar os próprios negócios. A abertura das inscrições para a Semana do MEI 2026 colocou em destaque uma programação voltada à qualificação de microempreendedores individuais, reunindo oficinas práticas, palestras e encontros de networking em diferentes regiões do município.

A iniciativa acontece entre os dias 26 e 29 de maio e reforça o avanço de Macaé no incentivo ao empreendedorismo, principalmente entre pequenos comerciantes, prestadores de serviço e profissionais autônomos que buscam mais competitividade no mercado.

Com atividades gratuitas distribuídas entre o Centro, Sana e Córrego do Ouro, a programação foi estruturada para aproximar conhecimento, inovação e ferramentas modernas da realidade dos pequenos negócios. A expectativa é ampliar o acesso à informação estratégica e estimular novas oportunidades econômicas na cidade.

A abertura oficial será realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Macaé, no Calçadão da Rui Barbosa, com apresentação do programa “Contrata+ Brasil”. A proposta é orientar os microempreendedores sobre caminhos para fornecer produtos e serviços ao poder público, ampliando as possibilidades de geração de renda.

Nos dias seguintes, os participantes terão acesso a conteúdos voltados para gestão financeira, presença digital, inteligência artificial aplicada aos negócios e funcionamento dos marketplaces, tema que vem ganhando cada vez mais espaço entre empreendedores que desejam ampliar vendas pela internet.

Entre os destaques está a oficina “Ferramentas de IA para MEI”, no Sana, que promete aproximar os pequenos empresários de soluções tecnológicas capazes de otimizar atendimento, divulgação e produtividade. Já em Córrego do Ouro, a palestra “Como se tornar um MEI” busca orientar quem deseja formalizar o próprio negócio e conquistar mais segurança profissional.

O encerramento contará com uma Sessão de Negócios, promovendo troca de experiências, criação de conexões comerciais e fortalecimento da rede empreendedora local.

A programação é promovida pela Casa do Empreendedor em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial de Macaé. Para representantes do setor econômico, iniciativas como essa fortalecem a economia local, estimulam a inovação e criam novas perspectivas para quem deseja empreender ou expandir atividades no município.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online pelos links disponibilizados pelos organizadores.

26 de maio (terça-feira) – 18h às 20h – Acim

Abertura Institucional e apresentação “Contrata+ Brasil”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/semana-mei-2026-26-05-abertura-e-apresentac-o-contrata-mais-brasil-ev-106154

27 de maio (quarta-feira) – 18h às 20h – Macaé Facilita Córrego do Ouro

Palestra “Como se tornar um MEI”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/semana-do-mei-2026-27-06-como-se-tornar-um-mei-corrego-do-ouro-ev-106185

27 de maio (quarta-feira) – 18h às 21h – Casa do Empreendedor Sana

Oficina “Ferramentas de IA para MEI”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/oficina-ferramentas-de-ia-para-mei-ev-107432

28 de maio (quinta-feira) – 18h às 20h – Acim

Palestra “Entendendo os marketplaces”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/palestra-entendendo-os-marketplaces-ev-106207

29 de maio (sexta-feira) – 10h às 13h – Acim

Sessão de Negócios

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/sess-o-de-negocios-semana-mei-2026-ev-109163