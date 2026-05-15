Audiência pública apresentou metas e prioridades que irão orientar os investimentos de Macaé no orçamento de 2027 - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Audiência pública apresentou metas e prioridades que irão orientar os investimentos de Macaé no orçamento de 2027Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/05/2026 11:12

Macaé - Macaé começou a desenhar os caminhos financeiros que irão orientar os investimentos do município em 2027. Em audiência pública realizada no auditório da administração municipal, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentou uma previsão de receita consolidada de R$ 5,88 bilhões e revelou as áreas consideradas estratégicas para o próximo ciclo de desenvolvimento da cidade.

O encontro reuniu representantes da sociedade civil, técnicos da administração pública e moradores interessados em acompanhar de perto como serão definidos os investimentos que impactam diretamente a rotina da população. A audiência também reforçou o papel da transparência fiscal e da participação popular na construção das políticas públicas.

Entre os principais pontos apresentados estão os investimentos previstos para Saúde, Educação, Segurança Pública e Ordem Pública. Na Educação, o planejamento prevê expansão da rede física municipal, construção de novas unidades de ensino infantil e fundamental, ampliação da Cidade Universitária, manutenção do Cartão Educação e fortalecimento de projetos de musicalização nas escolas.

Na Saúde, o município projeta a implantação do Centro de Imagem, ampliação do atendimento oncológico e continuidade de estruturas consideradas estratégicas, como a Clínica da Mulher, Clínica do Autista e Clínica do Emagrecimento. Outro destaque é a proposta de implantação do Complexo 60+, voltado ao atendimento da população idosa.

A área da Segurança Pública também aparece entre as prioridades do planejamento financeiro. A proposta inclui modernização das viaturas de vigilância, ampliação das estruturas operacionais e implantação do Centro de Simulação de Tomada de Decisão Armada da Guarda Municipal, além de melhorias na sede do GAOP e no Centro de Treinamento Tático Operacional.

Durante a apresentação, o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Wagner Motta, destacou a importância da LDO como instrumento de organização financeira e planejamento estratégico da cidade.

Segundo ele, o debate público fortalece a transparência e permite que a população acompanhe de forma mais clara as prioridades definidas para o município.

Outro dado que chamou atenção foi o crescimento da participação popular no programa “Você é o Prefeito”. A edição de 2025 registrou aumento de 257% no número de participantes em comparação à edição anterior. Ao todo, foram mais de 5 mil participações, incluindo centenas de crianças na versão “Você é o Prefeito Kids”, envolvendo moradores de dezenas de bairros da cidade.

Ao final da audiência, moradores e representantes de entidades puderam apresentar sugestões, questionamentos e opiniões sobre as metas previstas para o próximo exercício financeiro. A proposta da LDO seguirá agora para análise do Legislativo municipal, onde será debatida pelos vereadores antes da votação final.

