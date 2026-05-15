Audiência pública apresentou metas e prioridades que irão orientar os investimentos de Macaé no orçamento de 2027Foto: Moisés Bruno H. Santos
Macaé projeta orçamento bilionário e apresenta prioridades da LDO para 2027
Saúde, Educação, Segurança e participação popular aparecem entre os principais focos do planejamento financeiro apresentado em audiência pública
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Solidariedade ganha espaço na orla de Macaé com corrida beneficente em apoio à APAE
Evento promovido pela Foresea une esporte, conscientização social e arrecadação de donativos para instituição que atende pessoas com deficiência intelectual
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Histórias reais e emoção marcam palestra do Maio Amarelo para jovens em Macaé
Relatos sobre perdas, acidentes e superação transformaram encontro em um forte alerta sobre responsabilidade no trânsito
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Com quase 7 mil inscritos, jornada de 34 quilômetros reúne promessas, superação e emoção pelas estradas da região
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