Milhares de peregrinos lotaram as ruas e rodovias de Macaé durante a edição 2026 da Caminhada da Fé - Foto: Pascom Paróquia Santo Antônio

Milhares de peregrinos lotaram as ruas e rodovias de Macaé durante a edição 2026 da Caminhada da FéFoto: Pascom Paróquia Santo Antônio

Publicado 16/05/2026 16:08

Macaé - A fé ganhou passos, lágrimas, abraços e silêncio nas primeiras horas da manhã deste sábado em Macaé. Ainda antes do amanhecer, milhares de pessoas ocuparam a Praça Visconde de Araújo para dar início à edição 2026 da tradicional Caminhada da Fé, evento que já se tornou um dos maiores encontros religiosos da região e reuniu mais de 7 mil participantes em um percurso de 34 quilômetros até o Parque de Exposições de Córrego do Ouro.

Vindos de diferentes cidades e até de outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, os peregrinos transformaram ruas, estradas e paisagens em um verdadeiro corredor de devoção, esperança e resistência física. Teve quem percorresse todo o trajeto caminhando, outros alternaram corrida e caminhada, enquanto muitos escolheram a bicicleta para cumprir a jornada marcada pela espiritualidade.

O clima foi de emoção do início ao fim. Famílias inteiras, jovens, idosos e grupos de amigos seguiram unidos por promessas, agradecimentos, pedidos e demonstrações de fé. A cada quilômetro vencido, o sentimento de superação ficava ainda mais evidente entre os participantes.

Organizador do evento, o padre Gleison Lima destacou o crescimento da caminhada ao longo dos anos e a força popular que o encontro conquistou na região.

“A Caminhada da Fé hoje pertence ao povo. É emocionante perceber que pessoas de diferentes religiões e cidades participam movidas pelo mesmo sentimento. Cada pessoa carrega uma história, uma oração e uma motivação diferente. O mais bonito é ver a fé unindo tantas vidas”, afirmou.

A servidora municipal Charlene Lacerda participou pela décima vez do evento e contou que a experiência vai além do esforço físico.

“É um momento de conexão com Deus e também consigo mesma. Cada trecho vencido representa gratidão, força e renovação espiritual. A emoção é muito grande durante todo o percurso”, relatou.

A história da Caminhada da Fé começou de forma simples, em 2012, quando três amigos decidiram enfrentar o trajeto como um desafio pessoal e espiritual. No ano seguinte, a primeira edição oficial reuniu pouco mais de 100 participantes. Desde então, o evento cresceu de maneira impressionante e se consolidou no calendário religioso do município.

Durante toda a caminhada, voluntários atuaram em pontos de apoio com distribuição de água, orientação e acolhimento aos peregrinos. Equipes médicas e ambulâncias acompanharam o percurso para garantir atendimento e segurança aos participantes.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também montou uma operação especial nas vias urbanas e nas rodovias RJ-168 e RJ-162, organizando o fluxo de veículos e oferecendo suporte aos milhares de peregrinos que ocuparam as estradas ao longo do dia.

Ao chegar em Córrego do Ouro, muitos participantes se emocionaram ao concluir o percurso. Entre aplausos, abraços e orações, a edição deste ano reafirmou a grandiosidade da Caminhada da Fé e mostrou mais uma vez a força da espiritualidade que move milhares de pessoas em Macaé.