Feira de adoção reuniu famílias, protetores e animais resgatados em uma manhã marcada por cuidado, responsabilidade e novas histórias em MacaéFoto: Divulgação
Cães, gatos e até cavalos ganham nova chance em feira histórica de adoção em Macaé
Evento realizado no Plaza Macaé amplia política de proteção animal do município e abre espaço inédito para adoção responsável de animais de grande porte
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Caminho de fé, superação e emoção toma conta das ruas de Macaé com mais de 7 mil peregrinos
Multidão saiu ainda de madrugada em direção à Região Serrana em uma das maiores manifestações religiosas do interior do Estado
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Programação gratuita leva palestras, oficinas e oportunidades de networking ao Centro, Sana e Córrego do Ouro com foco em inovação, vendas e fortalecimento do empreendedorismo local
Macaé projeta orçamento bilionário e apresenta prioridades da LDO para 2027
Saúde, Educação, Segurança e participação popular aparecem entre os principais focos do planejamento financeiro apresentado em audiência pública
Solidariedade ganha espaço na orla de Macaé com corrida beneficente em apoio à APAE
Evento promovido pela Foresea une esporte, conscientização social e arrecadação de donativos para instituição que atende pessoas com deficiência intelectual
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