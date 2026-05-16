Feira de adoção reuniu famílias, protetores e animais resgatados em uma manhã marcada por cuidado, responsabilidade e novas histórias em Macaé - Foto: Divulgação

Feira de adoção reuniu famílias, protetores e animais resgatados em uma manhã marcada por cuidado, responsabilidade e novas histórias em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 16/05/2026 16:09

Macaé - Animais resgatados das ruas, vítimas de abandono ou situações de maus-tratos encontraram neste sábado um novo caminho para recomeçar. A Feira de Adoção promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal de Macaé movimentou o Shopping Plaza Macaé e marcou uma edição inédita ao incluir, pela primeira vez, o cadastro para adoção de cavalos, além dos tradicionais cães e gatos.

A iniciativa reuniu famílias, protetores independentes e moradores interessados em oferecer um lar seguro para os animais acolhidos pelo município. O evento, gratuito e aberto ao público, reforçou a importância da adoção consciente e do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

Durante a ação, dezenas de cães e gatos ficaram disponíveis para adoção imediata. Muitos chegaram ao local após passarem por tratamento veterinário, recuperação física e acompanhamento da equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Animal. A movimentação chamou atenção de visitantes e transformou o espaço em um ambiente de carinho, empatia e responsabilidade social.

O grande diferencial desta edição foi a inclusão de animais de grande porte no programa de adoção. Os cavalos foram apresentados ao público por meio de fotografias e vídeos, respeitando critérios de segurança e logística. Os interessados puderam realizar o credenciamento para análise técnica conforme as exigências previstas no edital municipal.

Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Rafael Amorim, a ação representa um avanço importante na política de acolhimento e proteção desenvolvida em Macaé.

“A adoção é totalmente gratuita e nosso principal objetivo é garantir que esses animais tenham uma nova oportunidade em lares responsáveis e preparados para recebê-los”, destacou.

Além da adoção, a feira também funcionou como espaço de conscientização sobre guarda responsável, combate ao abandono e importância dos cuidados veterinários permanentes. O município vem ampliando as ações de resgate, acolhimento e encaminhamento de animais em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção animal.

Entre os visitantes estava a auxiliar escolar Vanessa Barbosa, de 37 anos, que decidiu abrir novamente o coração após perder recentemente o cachorro da família.

“Hoje vou adotar um novo cão. É uma forma de cuidado e amor. Melhor do que ver os animais abandonados nas ruas”, contou emocionada.

Os interessados em participar do processo de adoção precisaram apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Quem adotou cães e gatos já deixou o evento acompanhado do novo companheiro. Já os candidatos à adoção de cavalos passarão por análise documental e avaliação dos critérios estabelecidos pelo município.

A feira consolidou mais uma importante ação de proteção animal em Macaé, mostrando que iniciativas de acolhimento e responsabilidade coletiva podem transformar a vida dos animais e também das famílias que decidem adotá-los.