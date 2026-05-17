Mulheres celebraram a conclusão dos cursos profissionalizantes durante cerimônia realizada na Câmara Municipal de Macaé - Foto: Rui Porto Filho

Mulheres celebraram a conclusão dos cursos profissionalizantes durante cerimônia realizada na Câmara Municipal de MacaéFoto: Rui Porto Filho

Publicado 17/05/2026 11:27

Macaé - O brilho nos olhos, os aplausos emocionados e os certificados nas mãos traduziram muito mais do que a conclusão de cursos profissionalizantes. Em Macaé, dezenas de mulheres celebraram uma conquista que representa independência, autoestima e novas perspectivas para o futuro. A cerimônia de formatura do Programa Qualifica Mulher reuniu 60 alunas que concluíram capacitações voltadas à inserção no mercado de trabalho e ao fortalecimento da autonomia feminina.

O evento aconteceu na Câmara Municipal e marcou o encerramento das turmas dos cursos de Assistente de Operações em Logística, Auxiliar de Plataforma e Pacote Office, formações que vêm ampliando oportunidades para mulheres que buscam qualificação profissional e geração de renda.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres em parceria com o Senai/Firjan e prioriza mulheres a partir de 18 anos, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Muito além da entrega de certificados, a solenidade foi marcada por histórias de superação, recomeços e esperança. Para muitas participantes, a formação representa a chance de conquistar independência financeira, ocupar novos espaços profissionais e reconstruir trajetórias pessoais.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, destacou que a capacitação profissional também funciona como ferramenta de transformação social e enfrentamento à violência contra a mulher.

“Nosso sonho sempre foi fortalecer mulheres por meio da educação e do trabalho. Quando a mulher conquista autonomia financeira, ela ganha liberdade para romper ciclos difíceis e construir uma nova realidade para si e para sua família”, afirmou.

A gestora do Espaço Mulher Cidadã, Jane Roriz, ressaltou que o trabalho desenvolvido pelo programa vai além da sala de aula. Segundo ela, as participantes recebem acompanhamento, incentivo e orientação durante toda a formação.

“O conhecimento transforma vidas. Ver essas mulheres concluindo essa etapa e acreditando novamente no próprio potencial é algo extremamente significativo. Muitas chegaram inseguras e hoje saem mais preparadas e confiantes para enfrentar o mercado de trabalho”, destacou.

Representando as formandas, Patrícia Dias de Melo emocionou o público ao agradecer pela oportunidade oferecida pelo programa. Em seu discurso, ela ressaltou a importância da capacitação para a construção de novos sonhos e oportunidades.

A parceria entre a Prefeitura e a Firjan também foi destacada durante a cerimônia. O coordenador de Educação Profissional da Firjan Macaé, Wagner Nascimento Pinto, reforçou que a qualificação amplia as possibilidades de empregabilidade e crescimento profissional.

Já o representante da Firjan Macaé, Alan Teixeira, lembrou que Macaé possui forte potencial econômico e que a preparação profissional faz diferença na disputa por vagas e oportunidades no município.

O Programa Qualifica Mulher vem se consolidando como uma importante política pública de incentivo à inclusão produtiva feminina, fortalecendo a presença das mulheres em diferentes setores do mercado de trabalho e incentivando independência, dignidade e protagonismo social.