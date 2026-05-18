Macaé amplia geração de empregos e oferece centenas de vagas em diferentes setores da economiaFoto: Ilustração
Macaé dispara na geração de oportunidades e abre mais de 780 vagas em diferentes áreas
Mercado de trabalho segue aquecido no município com oportunidades no offshore, hotelaria, comércio, logística e construção civil
Macaé dispara na geração de oportunidades e abre mais de 780 vagas em diferentes áreas
Mercado de trabalho segue aquecido no município com oportunidades no offshore, hotelaria, comércio, logística e construção civil
Qualificação transforma histórias e abre novos caminhos para mulheres em Macaé
Programa certifica 60 alunas em cursos profissionalizantes e reforça autonomia financeira, inclusão e oportunidades no mercado de trabalho
Embarcação encalhada na Praia Campista mobiliza atenção e levanta alerta no setor offshore
Sindipetro-NF afirma que todos os 29 trabalhadores foram resgatados com segurança após colisão que provocou avaria e inundação parcial da unidade
Cães, gatos e até cavalos ganham nova chance em feira histórica de adoção em Macaé
Evento realizado no Plaza Macaé amplia política de proteção animal do município e abre espaço inédito para adoção responsável de animais de grande porte
Caminho de fé, superação e emoção toma conta das ruas de Macaé com mais de 7 mil peregrinos
Multidão saiu ainda de madrugada em direção à Região Serrana em uma das maiores manifestações religiosas do interior do Estado
Macaé ganha reforço na qualificação profissional com cursos técnicos gratuitos da Firjan SENAI
Vagas em áreas estratégicas da indústria e do mercado de trabalho já estão com inscrições abertas e podem se encerrar antes do prazo final
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.