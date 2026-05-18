Macaé amplia geração de empregos e oferece centenas de vagas em diferentes setores da economia - Foto: Ilustração

Macaé amplia geração de empregos e oferece centenas de vagas em diferentes setores da economiaFoto: Ilustração

Publicado 18/05/2026 11:37

Macaé - O mercado de trabalho voltou a ganhar força em Macaé e a semana começou com uma notícia animadora para quem busca recolocação profissional ou a primeira oportunidade de emprego. A cidade está com mais de 781 vagas abertas em diversos setores da economia, reforçando o ritmo acelerado de contratações e o aquecimento econômico impulsionado principalmente pelas áreas offshore, serviços e comércio.

As oportunidades divulgadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, desde funções operacionais até cargos técnicos e especializados. A variedade de vagas mostra a movimentação intensa da economia macaense e amplia as chances para trabalhadores que tentam voltar ao mercado formal.

Entre os maiores destaques da semana estão as vagas para camareira, com 70 oportunidades disponíveis, além de auxiliar de serviços gerais, com 50 postos de trabalho. Também chamam atenção as vagas para auxiliar de cozinha e chefe de cozinha, ambas com 30 oportunidades cada, refletindo o fortalecimento dos setores de hotelaria, alimentação e turismo na cidade.

O setor logístico também aparece entre os que mais contratam, com oportunidades para auxiliar de operações logísticas, motoristas e profissionais ligados ao transporte e armazenamento. Já o segmento offshore mantém forte presença nas ofertas, com vagas para eletricista, caldeireiro, soldador, técnico de segurança do trabalho, engenheiro mecânico e inspetor dimensional.

Na área de atendimento e vendas, há vagas para operador de caixa, vendedor, fiscal de loja, recepcionista, consultor comercial e gerente de loja. O setor educacional também registra oportunidades para professora, pedagoga e auxiliar de creche.

Outro ponto importante é a abertura de vagas destinadas a pessoas com deficiência, ampliando a inclusão no mercado de trabalho e fortalecendo políticas de empregabilidade no município.

Com o aumento das contratações, trabalhadores enxergam nas vagas uma chance concreta de retomada profissional. Para muitos moradores, a movimentação positiva do mercado representa esperança de estabilidade financeira e novas perspectivas.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para realizar cadastro e obter encaminhamento às empresas contratantes. O órgão orienta que os candidatos mantenham os dados atualizados para aumentar as possibilidades de seleção.

O atendimento acontece no Edifício Comercial Lótus, localizado na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, na Praia Campista, das 8h às 17h. Também é possível realizar cadastro online por meio dos canais disponibilizados pela secretaria.