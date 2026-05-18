Equipes da Vigilância Ambiental intensificam ações contra dengue, zika e chikungunya em bairros de Macaé - Foto: Ilustração

Equipes da Vigilância Ambiental intensificam ações contra dengue, zika e chikungunya em bairros de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 18/05/2026 11:42

Macaé - Agentes de saúde, carros fumacê, visitas domiciliares e ações educativas passaram a fazer parte da rotina de diversos bairros de Macaé nesta semana. A cidade intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti em uma mobilização que reúne prevenção, conscientização e enfrentamento direto aos focos das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

A força-tarefa coordenada pela Gerência de Vigilância Ambiental percorre comunidades, canais, escolas e áreas estratégicas do município com o objetivo de reduzir os riscos de proliferação do mosquito e reforçar os cuidados preventivos junto à população.

Entre as ações previstas está o mutirão no Aterrado do Imburo, na região conhecida como Morro do Bumba, onde equipes realizam visitas domiciliares, orientação aos moradores e eliminação de possíveis criadouros. A iniciativa busca impedir o avanço do mosquito principalmente em áreas mais vulneráveis.

O trabalho também inclui a atualização das ovitrampas, armadilhas utilizadas para monitorar a presença do Aedes aegypti. As equipes atuam em bairros como Imbetiba, Horto, Botafogo, Miramar, Novo Horizonte, Pecado, Ajuda, Lagomar, Sana, Glicério e Córrego do Ouro.

Outro destaque da operação é a circulação do carro fumacê em regiões estratégicas. Os bairros Sol Y Mar e Nova Esperança estão entre os pontos contemplados pela aplicação do UBV, método utilizado para reduzir a circulação do mosquito adulto.

Além do combate ao Aedes, a programação inclui ações de controle do mosquito Culex e de roedores em bairros como Granja dos Cavaleiros, Malvinas, Barra de Macaé e Praia Campista. Empresas, ferros-velhos, borracharias e órgãos públicos também recebem fiscalização e acompanhamento técnico.

A conscientização nas escolas ganhou espaço importante dentro da mobilização. Alunos participam de palestras, atividades educativas e apresentações com teatro de fantoches por meio do Programa Saúde nas Escolas. A proposta é estimular desde cedo hábitos simples que ajudam no combate às arboviroses.

Com o tema “10 minutos salvam vidas”, as atividades reforçam que pequenas atitudes dentro de casa podem evitar o surgimento de focos do mosquito e ajudar a proteger toda a comunidade.

A Vigilância Ambiental lembra que a participação da população continua sendo essencial no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Entre os principais cuidados estão eliminar água parada, limpar recipientes e manter caixas d’água fechadas.

A população pode solicitar atendimento ou denunciar possíveis focos do mosquito pelo Disque Dengue, através do telefone 0800-022-6461, ou pelo WhatsApp (22) 2772-6461.

Confira a programação das atividades educativas:

20/05/2026 – 8h30

• C.I.E.P M. Prof. Darcy Ribeiro

Teatro de fantoche e palestra.

• E.M Prof. Samuel Brust

Teatro de fantoche e palestra.

20/05/2026 – 14h

• E.M.E.I Maria Cecília Tourinho Furtado

Palestra educativa