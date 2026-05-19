Autoridades municipais visitaram área onde rebocador encalhou na costa de Macaé e discutiram impactos da atividade offshore no município - Foto: Reprodução Rede Social

Autoridades municipais visitaram área onde rebocador encalhou na costa de Macaé e discutiram impactos da atividade offshore no municípioFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 19/05/2026 14:46

Macaé - O avanço do mar sobre a faixa de areia da Praia Campista ganhou um cenário incomum nos últimos dias: um rebocador encalhado próximo à costa de Macaé passou a chamar atenção de moradores, pescadores e motoristas que circulam pela orla. O episódio mobilizou autoridades municipais e reacendeu um debate antigo sobre os impactos diretos da indústria offshore nos municípios produtores de petróleo.

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, esteve no local acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Alan Mansur, para acompanhar de perto a situação da embarcação e avaliar possíveis causas do acidente marítimo. Entre os pontos observados durante a vistoria, chamou atenção a ausência de boias de navegação na área, fator que pode ter contribuído para o encalhe.

A movimentação na região despertou preocupação entre moradores, principalmente pela proximidade da embarcação com a costa e pelos riscos ambientais que acidentes marítimos podem representar para a cidade.

Autoridades municipais visitaram área onde rebocador encalhou na costa de Macaé e discutiram impactos da atividade offshore no município Foto: Reprodução Rede Social Durante a visita, Welberth destacou que situações como essa evidenciam os impactos enfrentados diariamente pelos municípios produtores de petróleo e gás. Segundo ele, o episódio reforça a importância da manutenção dos royalties como compensação pelos efeitos da atividade econômica na região.

“O município convive diretamente com os impactos da indústria do petróleo. Isso vai desde a movimentação intensa offshore até questões ambientais, logísticas e operacionais. Os royalties existem justamente como forma de compensação”, afirmou o prefeito.

A discussão acontece em meio aos debates nacionais sobre a redistribuição dos royalties do petróleo, tema que preocupa cidades produtoras como Macaé, que dependem diretamente desses recursos para investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e mobilidade urbana.

Apesar das críticas em torno da falta de sinalização marítima, a administração municipal ressaltou apoio à indústria de energia e destacou a importância do setor para a economia local, principalmente na geração de empregos e arrecadação.

O encalhe do rebocador também provocou repercussão nas redes sociais, onde moradores cobraram mais fiscalização, melhorias na segurança marítima e atenção às estruturas de navegação próximas à costa macaense.