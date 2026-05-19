Autoridades municipais visitaram área onde rebocador encalhou na costa de Macaé e discutiram impactos da atividade offshore no municípioFoto: Reprodução Rede Social
Encalhe de rebocador reacende debate sobre impactos da indústria do petróleo em Macaé
Visita de autoridades à costa macaense reforça discussão sobre segurança marítima, ausência de sinalização e compensações dos royalties
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