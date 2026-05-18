Especialistas de diferentes estados participam de semana voltada ao fortalecimento da segurança pública e da tecnologia aplicada ao setor - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Especialistas de diferentes estados participam de semana voltada ao fortalecimento da segurança pública e da tecnologia aplicada ao setorFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 18/05/2026 11:49

Macaé - Debates sobre criminalidade, tecnologia, patrulhamento urbano e fortalecimento das guardas municipais vão transformar o cenário da segurança pública em pauta central na região Norte Fluminense nos próximos dias. Entre 25 e 29 de maio, uma extensa programação reunirá especialistas, agentes de segurança e autoridades de diferentes estados em uma série de atividades voltadas à prevenção, inteligência e proteção da população.

A IV Semana da Segurança Pública promete movimentar diversos espaços da cidade com palestras, painéis, demonstrações operacionais e ações educativas abertas ao público.

A abertura do evento acontece na orla da Praia da Imbetiba, com uma demonstração do Batalhão de Ação com Cães. A atividade será direcionada especialmente para estudantes da rede escolar e pretende aproximar crianças e adolescentes das forças de segurança através de atividades educativas e apresentações práticas.

O Calçadão da Rui Barbosa também receberá ações de conscientização sobre violência doméstica, cidadania e o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha e pela Guarda Municipal.

Durante toda a semana, o Salão Nobre da Câmara Municipal será palco de debates considerados estratégicos para o setor. Especialistas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre vão compartilhar experiências e discutir novos modelos de atuação para as forças de segurança.

Entre os temas abordados estão tecnologia aplicada ao monitoramento urbano, inteligência operacional, armamento institucional, direito operacional e gestão de crises em ambientes urbanos.

Um dos momentos mais aguardados da programação será o painel sobre o cenário atual da segurança pública no Brasil, com a participação de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE e consultor nacionalmente conhecido por inspirar o personagem Capitão Nascimento, da franquia Tropa de Elite.

A programação também amplia o debate sobre o protagonismo dos municípios na segurança pública, tema que ganhou força nos últimos anos diante do crescimento das demandas urbanas e da necessidade de integração entre diferentes forças.

Outro destaque será o Congresso Nacional das Guardas Femininas, previsto para encerrar a programação. O encontro vai reunir agentes de várias cidades brasileiras para discutir desafios, experiências e o fortalecimento da atuação feminina nas corporações.

A expectativa da organização é transformar o evento em um espaço permanente de troca de conhecimento, atualização profissional e construção de políticas públicas voltadas à segurança urbana e à proteção da população.