Especialistas de diferentes estados participam de semana voltada ao fortalecimento da segurança pública e da tecnologia aplicada ao setorFoto: Moisés Bruno H. Santos
Tecnologia, inteligência e estratégias urbanas colocam segurança pública no centro dos debates da região
Semana especial reúne especialistas de vários estados, demonstrações operacionais e discussões sobre o futuro da segurança nas cidades
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