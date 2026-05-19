Acidente com embarcação offshore em Macaé levanta alerta sobre segurança no setor - Foto: Reprodução Rede Social

Acidente com embarcação offshore em Macaé levanta alerta sobre segurança no setorFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 19/05/2026 15:03

Macaé - A imagem do rebocador encalhado na costa de Macaé virou assunto nas redes sociais, chamou atenção de moradores e reacendeu uma preocupação antiga entre trabalhadores da indústria offshore: a segurança nas operações em alto-mar. Enquanto curiosos acompanham a movimentação na faixa litorânea, sindicatos e profissionais do setor cobram respostas rápidas sobre as causas do acidente.

O Sindipetro-NF informou que acompanha diretamente as investigações envolvendo a embarcação e afirmou que está prestando suporte a familiares de trabalhadores que buscam informações sobre o caso. A entidade também declarou que participa da comissão responsável por analisar as circunstâncias do incidente.

Segundo o coordenador do sindicato, Sérgio Borges, o episódio reforça os riscos enfrentados diariamente pelos profissionais embarcados nas operações de petróleo e gás.

“Infelizmente a cidade ganha um ponto turístico a partir de uma situação de insegurança dos trabalhadores. A atividade offshore envolve alto grau de risco e exige responsabilidade permanente das empresas”, afirmou.

O dirigente sindical também voltou a criticar problemas recorrentes apontados pelo setor, como redução de efetivo, terceirizações em áreas técnicas e falhas estruturais que, segundo ele, aumentam a exposição dos trabalhadores a acidentes graves.

O acidente mobilizou atenção não apenas pelo impacto visual causado na orla macaense, mas também pelo temor entre familiares dos profissionais embarcados. O sindicato afirmou que segue recebendo contatos de parentes em busca de informações mais detalhadas sobre o estado dos trabalhadores e os desdobramentos da investigação.

“Nós seguimos acompanhando cada etapa da apuração e estamos disponíveis para auxiliar familiares que ainda têm dúvidas sobre a situação dos trabalhadores envolvidos”, explicou Sérgio Borges.

A entidade também abriu espaço para denúncias e relatos de profissionais da indústria offshore que possam contribuir para esclarecer o que provocou o acidente. A intenção é identificar possíveis falhas operacionais, estruturais ou humanas que possam ter contribuído para o incidente.

O caso ainda segue sob investigação, enquanto a embarcação permanece como símbolo de um episódio que reacendeu discussões sobre fiscalização, prevenção e condições de segurança na principal atividade econômica de Macaé.