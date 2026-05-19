Indústria offshore mantém Macaé entre os principais polos econômicos ligados à produção de petróleo no Estado do Rio - Foto: Ilustração

Indústria offshore mantém Macaé entre os principais polos econômicos ligados à produção de petróleo no Estado do RioFoto: Ilustração

Publicado 19/05/2026 15:02

Macaé - Os números do petróleo voltaram a movimentar o cenário econômico do Norte Fluminense e reacenderam o debate sobre a força dos municípios produtores. Em meio à valorização internacional do barril e ao avanço da produção na Bacia de Campos, Macaé segue no centro das atenções quando o assunto é indústria offshore, royalties e impacto econômico regional.

Dados divulgados pela Superintendência de Petróleo, Gás, Ciência e Tecnologia de São João da Barra apontam crescimento significativo nos repasses da Participação Especial dos royalties referentes ao mês de maio de 2026. Os valores refletem a produção registrada entre janeiro e março deste ano.

Embora Maricá continue liderando o ranking estadual, com arrecadação superior a R$ 397 milhões, cidades da região ligada à Bacia de Campos também apresentaram forte crescimento nos repasses, impulsionadas pela valorização do petróleo no mercado externo e pela dinâmica operacional dos campos produtores.

Macaé, considerada a capital nacional do petróleo, permanece como uma das cidades estratégicas para a cadeia offshore no estado. O município concentra empresas do setor, operações logísticas, serviços marítimos e milhares de empregos ligados diretamente à indústria de óleo e gás.

A movimentação financeira gerada pelos royalties segue refletindo diretamente na economia regional, fortalecendo setores como comércio, hotelaria, transporte, construção civil e prestação de serviços.

Segundo o superintendente Wellington Abreu, o cenário internacional influenciou diretamente os resultados registrados neste trimestre. A tensão geopolítica envolvendo o Oriente Médio e a pressão sobre o mercado internacional elevaram o preço do barril tipo Brent para níveis acima de US$ 100 em determinados momentos.

“A Participação Especial é extremamente sensível ao preço do petróleo, à produção dos campos e aos custos operacionais de cada operação”, explicou.

Rio das Ostras apareceu entre os municípios com maior crescimento proporcional no estado, registrando aumento de 136% em relação à última parcela recebida. Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Campos dos Goytacazes também apresentaram forte alta nos repasses.

Especialistas destacam que os valores pagos variam conforme fatores técnicos e econômicos, incluindo volume de produção, preços de referência, gastos dedutíveis e critérios de confrontação entre estados e municípios produtores.

Mesmo diante das oscilações do mercado internacional, Macaé segue consolidada como peça-chave na engrenagem energética do país, mantendo protagonismo econômico e influência direta no desenvolvimento da região.