Indústria offshore mantém Macaé entre os principais polos econômicos ligados à produção de petróleo no Estado do RioFoto: Ilustração
Petróleo impulsiona arrecadação e reforça força econômica de Macaé na Bacia de Campos
Movimentação do mercado internacional e produção no primeiro trimestre elevam repasses de royalties para municípios produtores do Rio
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Encalhe de rebocador reacende debate sobre impactos da indústria do petróleo em Macaé
Visita de autoridades à costa macaense reforça discussão sobre segurança marítima, ausência de sinalização e compensações dos royalties
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Campanha Maio Amarelo ganha força em Macaé com alerta sobre responsabilidade e preservação de vidas no trânsito
Ação promovida pela BRK em parceria com a Mobilidade Urbana reforça conscientização e chama atenção para o aumento de acidentes no município
Macaé intensifica guerra contra o Aedes e leva mutirões, fumacê e educação ambiental para vários bairros
Cidade amplia ofensiva contra dengue, zika e chikungunya com ações nas ruas, escolas, canais e pontos considerados críticos
Arena Sol y Mar vira palco da energia universitária com torneio de basquete 3x3 em Macaé
Competição reúne mais de 100 estudantes de diferentes cidades da região em um dia marcado por esporte, integração e entretenimento
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