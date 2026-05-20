Exposição no Solar dos Mellos resgata memórias e obras de Joaquim da Silva Murteira em Macaé - Foto: Divulgação

Exposição no Solar dos Mellos resgata memórias e obras de Joaquim da Silva Murteira em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2026 11:00

Macaé - Memórias guardadas por décadas, documentos raros e lembranças afetivas de uma Macaé que muitos jovens sequer conheceram ganharam espaço no Solar dos Mellos nesta semana. A abertura da exposição “O Menino de Ovar – o Arquiteto Construtor Macaense” marcou o início da 24ª Semana Nacional de Museus no município e emocionou familiares, pesquisadores e amantes da história local.

A mostra homenageia Joaquim da Silva Murteira, arquiteto e escritor que deixou sua marca em construções históricas da cidade, como o Colégio Luiz Reid, o Hospital São João Batista, o antigo Cinema Taboada e o Café Belas Artes.

O evento aconteceu nesta terça-feira no Solar dos Mellos e integra a programação nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, que neste ano traz como tema “Museus: unindo um mundo dividido”.

Durante a abertura, a secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou a importância da preservação da memória macaense.

“Essa exposição conta parte da história de Macaé e ajuda as novas gerações a entenderem como a cidade foi construída ao longo dos anos”, afirmou.

A exposição foi montada a partir da terceira edição do livro “Panoramas do Destino”, além de documentos, fotografias e itens do acervo familiar cedidos pelo neto do homenageado, Alex Murteira Célem.

Emocionado, Alex contou que preserva há anos parte da história do avô.

“Meu avô não foi apenas arquiteto. Ele também era escritor, membro da Academia de Letras de Macaé e teve participação importante em vários momentos históricos da cidade. Essa exposição mostra um pedaço muito rico da nossa memória”, disse.

A neta Jussara Murteira Célem também participou da cerimônia e relembrou momentos pessoais ligados ao avô.

“É impossível não se emocionar. Esse acervo representa nossa família, mas também representa a história de Macaé. É uma forma de manter viva essa memória para as próximas gerações”, destacou.

Além da exposição, a Semana Nacional de Museus contará com atividades culturais, encontros, cinema comentado, saraus, palestras e ações educativas voltadas para estudantes e visitantes.

A exposição permanece aberta ao público até setembro no Solar dos Mellos. Escolas e grupos interessados em visitas guiadas podem realizar agendamento pelo e-mail msolardosmellos@gmail.com

Exposição no Solar dos Mellos resgata memórias e obras de Joaquim da Silva Murteira em Macaé Foto: Divulgação

20 de maio

9h – Lugares de Memória no Forte Marechal Hermes

16h – Encontro “Mães que cuidam, Mulheres que brilham” 9h – Lugares de Memória no Forte Marechal Hermes16h – Encontro “Mães que cuidam, Mulheres que brilham”

21 de maio

19h – Quintas no Museu

22 de maio

13h – Sarau “Vozes que Ecoam”, com apresentações de música, teatro, poesia e dança