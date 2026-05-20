Aula inaugural do Qualifica + Macaé reuniu milhares de alunos no Centro de Convenções - Foto: Rui Porto Filho

Aula inaugural do Qualifica + Macaé reuniu milhares de alunos no Centro de Convenções Foto: Rui Porto Filho

Publicado 20/05/2026 10:59

Macaé - Sonhos antigos, vontade de conquistar independência financeira e esperança de um futuro melhor reuniram milhares de moradores no Centro de Convenções de Macaé nesta terça-feira. A aula inaugural do Qualifica + Macaé marcou o início de uma nova etapa para 3.600 alunos que passam a integrar um dos maiores programas gratuitos de capacitação profissional do município.

O evento oficializou matrículas, entrega de uniformes e distribuição de materiais didáticos para os participantes dos cursos nas áreas de Gastronomia, Estética e Beleza. As aulas acontecerão em dez polos espalhados por bairros e distritos, incluindo a região serrana, facilitando o acesso para quem antes encontrava dificuldade para estudar longe de casa.

Durante a cerimônia, o prefeito Welberth Rezende destacou o impacto social da qualificação profissional na vida da população.

“Quando o curso chega perto da casa das pessoas, a oportunidade também chega. Muitas vezes é a chance de mudar a própria história, conquistar emprego ou começar um negócio”, afirmou.

O município aposta na qualificação como ferramenta para acompanhar o crescimento econômico da cidade, principalmente diante da expansão de vagas nos setores offshore, comércio e serviços.

A secretária municipal de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira, explicou que o projeto foi criado justamente para democratizar o acesso à formação técnica.

“Muitas mães, trabalhadores e empreendedores não conseguem sair do bairro para estudar. Então levamos os cursos até essas pessoas para ampliar oportunidades e fortalecer o empreendedorismo”, ressaltou.

Segundo a secretaria, além das aulas técnicas, os alunos também receberão orientações sobre gestão financeira, atendimento ao cliente, organização de negócios e precificação.

A moradora da Aroeira, Michele de Macedo, contou que viu no curso de Panificação uma oportunidade de transformar um talento pessoal em renda.

“Eu já gosto de fazer bolos e doces. Agora quero aprender mais para trabalhar com isso no futuro e aumentar minha renda”, disse.

Representando o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, parceiro do programa, Diego dos Anjos incentivou os alunos a aproveitarem a oportunidade oferecida gratuitamente.

“Projetos como esse mudam vidas. A qualificação abre portas e pode transformar completamente o futuro de uma pessoa”, destacou.

Os cursos serão realizados nos polos da Aroeira, Malvinas, Nova Holanda, Ajuda de Baixo, Campo do Oeste, Parque Aeroporto, Visconde, Lagomar, Córrego do Ouro e Sana.