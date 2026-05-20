Projeto da nova concessão prevê modernização do transporte público e melhorias operacionais em Macaé - Foto: Divulgação

Projeto da nova concessão prevê modernização do transporte público e melhorias operacionais em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2026 11:00

Macaé - Passageiros que dependem diariamente dos ônibus em Macaé podem estar próximos de uma nova fase no transporte coletivo da cidade. O projeto de reestruturação da futura concessão do sistema entrou na reta final e promete mudanças que vão desde modernização das linhas até melhorias operacionais voltadas para conforto, economia e sustentabilidade.

A proposta foi apresentada nesta terça-feira ao prefeito de Macaé pela equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana. O novo modelo foi elaborado após análises técnicas, levantamento de dados operacionais e pesquisas feitas diretamente com usuários do transporte público municipal.

A ideia da reformulação é reorganizar rotas, melhorar a circulação dos coletivos, reduzir impactos operacionais e acompanhar o crescimento acelerado da cidade, considerada um dos principais polos econômicos do interior fluminense.

Durante a apresentação, o prefeito Welberth Rezende relembrou o cenário encontrado no início da gestão, quando parte da frota operava em condições precárias.

“No começo da gestão encontramos apenas 90 ônibus circulando e muitos em situação ruim. Conseguimos ampliar rapidamente a frota e renovar os veículos. Hoje Macaé possui uma das frotas mais modernas do país e queremos avançar ainda mais com a nova concessão”, afirmou.

Segundo o município, atualmente cerca de 216 ônibus atendem a população, incluindo veículos equipados com ar-condicionado, acessibilidade e internet sem fio.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destacou que o novo sistema foi pensado para oferecer mais eficiência e qualidade aos passageiros.

“Estamos construindo um modelo moderno, inteligente e preparado para o futuro da cidade. A proposta busca eficiência operacional, economia e melhor atendimento à população”, explicou.

A apresentação também contou com representantes da área técnica da mobilidade urbana e da consultoria especializada responsável pelo estudo que servirá como base para o novo processo de concessão.

A expectativa é que as mudanças tragam impacto direto para milhares de moradores que utilizam o transporte público diariamente para trabalhar, estudar e circular entre bairros e regiões industriais do município.