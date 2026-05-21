Jovens atletas participam das atividades do projeto "Craques do Futuro", que utiliza quadras e espaços públicos de Macaé para incentivar o esporte e a inclusão social - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Jovens atletas participam das atividades do projeto "Craques do Futuro", que utiliza quadras e espaços públicos de Macaé para incentivar o esporte e a inclusão social Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 21/05/2026 11:44

Macaé - A bola já começou a rolar em diferentes bairros de Macaé e milhares de famílias enxergam no esporte uma oportunidade de disciplina, convivência e transformação social. O projeto “Craques do Futuro”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, segue com inscrições abertas para aulas gratuitas de futsal destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos.

A iniciativa vem fortalecendo o incentivo à prática esportiva no contraturno escolar e ocupa quadras, arenas e praças públicas com atividades voltadas ao desenvolvimento físico, social e educacional dos participantes. A proposta também busca afastar crianças e jovens da ociosidade, aproximando os alunos de hábitos saudáveis e da convivência coletiva.

Os treinamentos acontecem em polos espalhados por bairros estratégicos da cidade, permitindo que moradores tenham acesso facilitado às aulas perto de casa. O projeto contempla meninos e meninas e tem atraído cada vez mais interessados em iniciar no futsal de forma gratuita.

No Mirante da Lagoa, as aulas acontecem na praça principal do bairro, às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Já no Sol y Mar, os treinos são realizados na Arena Sol y Mar, também com atividades em dois horários semanais.

Em Córrego do Ouro, os encontros esportivos acontecem na quadra da praça principal, com aulas distribuídas ao longo da semana. No bairro Malvinas, o polo funciona no CEU, próximo ao ponto final, reunindo dezenas de crianças em atividades coordenadas por profissionais ligados ao projeto.

Para realizar a inscrição, os responsáveis devem apresentar cópia da identidade do aluno, documento do responsável, duas fotos 3x4 e comprovante de escolaridade. Em alguns polos, as inscrições podem ser feitas diretamente com os professores nos dias das aulas.

Além da iniciação esportiva, o “Craques do Futuro” aposta na inclusão social e no fortalecimento dos vínculos comunitários. A movimentação nas quadras públicas também ajuda a valorizar os espaços de convivência nos bairros e amplia o acesso da população às atividades esportivas gratuitas.

O projeto vem consolidando o esporte como ferramenta de cidadania em Macaé, criando oportunidades para que crianças e adolescentes encontrem no futsal um caminho de aprendizado, respeito e novas perspectivas para o futuro.