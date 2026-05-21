Jovens atletas participam das atividades do projeto "Craques do Futuro", que utiliza quadras e espaços públicos de Macaé para incentivar o esporte e a inclusão social Foto: Moisés Bruno H. Santos
Futsal movimenta bairros de Macaé e projeto abre novas vagas para crianças e adolescentes
"Craques do Futuro" amplia oportunidades gratuitas no esporte e leva atividades para diferentes regiões da cidade no contraturno escolar
Futsal movimenta bairros de Macaé e projeto abre novas vagas para crianças e adolescentes
"Craques do Futuro" amplia oportunidades gratuitas no esporte e leva atividades para diferentes regiões da cidade no contraturno escolar
Mar revolto acende alerta em Macaé e Defesa Civil pede que população evite áreas da orla
Aviso de ressaca prevê ondas de até três metros e aumenta preocupação com riscos para banhistas, pescadores e frequentadores do litoral
Nova concessão promete transformar transporte público e ampliar frota moderna em Macaé
Projeto prevê mais tecnologia, eficiência nas linhas e melhorias no atendimento aos passageiros
Solar dos Mellos abre exposição que resgata a história de um dos nomes mais importantes da arquitetura macaense
Mostra reúne documentos, fotos e memórias de Joaquim da Silva Murteira, responsável por prédios históricos de Macaé
Qualificação chega aos bairros e abre nova oportunidade para milhares de moradores em Macaé
Programa oferece 3.600 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes espalhados por dez polos da cidade
Debates sobre tecnologia, violência urbana e atuação das guardas movimentam Semana da Segurança em Macaé
Evento reunirá especialistas de diferentes estados e terá ações educativas abertas ao público entre os dias 25 e 29 de maio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.