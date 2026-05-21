Suspeito de homicídio e ocultação de cadáver de adolescente baiana foi preso em operação da Polícia Civil em Macaé - Foto: Reprodução Vídeo Polícia Civil

Suspeito de homicídio e ocultação de cadáver de adolescente baiana foi preso em operação da Polícia Civil em MacaéFoto: Reprodução Vídeo Polícia Civil

Publicado 21/05/2026 11:55

Macaé - Uma investigação que atravessou estados terminou com prisão no Norte Fluminense. Policiais civis da 123ª DP de Macaé prenderam, na manhã desta quinta-feira (21), um homem acusado de envolvimento no homicídio qualificado e ocultação de cadáver da adolescente Thaila Lima da Cruz, de 17 anos, desaparecida desde novembro de 2025, na Bahia.

O suspeito, identificado pelas iniciais U.J.B.S. e conhecido pelo apelido de “China”, foi localizado no bairro Bosque Azul após uma operação conjunta entre equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Candeias, município baiano onde o caso é investigado.

Segundo as investigações conduzidas pela 20ª Delegacia Territorial de Candeias, Thaila teria viajado até a Bahia para encontrar o investigado. De acordo com os autos, essa teria sido a última vez em que a adolescente foi vista com vida.

A prisão ocorreu após troca de informações entre os setores de inteligência das polícias estaduais, que identificaram que o acusado estava escondido em Macaé tentando escapar da Justiça. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito um aparelho celular pertencente à adolescente desaparecida, fato que reforçou os indícios já reunidos no inquérito.

As investigações apontam ainda que testemunhas reconheceram o homem como a pessoa que teria se encontrado com a vítima no dia do desaparecimento. Informações obtidas pela polícia também indicam movimentações envolvendo o telefone da adolescente após ela desaparecer.

O caso provocou forte comoção na Bahia pela idade da vítima e pelas circunstâncias investigadas pelas autoridades. A prisão em Macaé representa um avanço importante para a apuração do crime, que segue sob responsabilidade da Polícia Civil baiana.

Após ser capturado, o acusado foi encaminhado para a delegacia e permanecerá à disposição da Justiça. Ele deverá ser transferido para o sistema prisional, onde aguardará os próximos desdobramentos do processo criminal.

A Polícia Civil reforçou que denúncias anônimas podem auxiliar em investigações e disponibilizou o WhatsApp da 123ª DP de Macaé para informações: (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.