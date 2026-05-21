Veículo de entregas capotou próximo ao Atacadão e assustou motoristas na Amaral Peixoto, em MacaéFoto: Reprodução
Entregador perde controle e carro do Mercado Livre capota na Amaral Peixoto
Acidente próximo ao Atacadão assustou motoristas no início da manhã desta quinta-feira, mas condutor escapou sem ferimentos graves
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