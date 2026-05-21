Veículo de entregas capotou próximo ao Atacadão e assustou motoristas na Amaral Peixoto, em Macaé - Foto: Reprodução

Veículo de entregas capotou próximo ao Atacadão e assustou motoristas na Amaral Peixoto, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 21/05/2026 11:50

Macaé - O susto tomou conta de quem passava pela Rodovia Amaral Peixoto, em Macaé, na manhã desta quinta-feira (21). Um veículo utilizado para entregas do Mercado Livre capotou às margens da pista, próximo ao Atacadão, após o motorista perder o controle da direção em um dos trechos mais movimentados da cidade.

A cena chamou a atenção de motoristas e comerciantes da região. O carro ficou virado na lateral da rodovia e provocou momentos de tensão logo nas primeiras horas do dia. Apesar do impacto e da destruição causada no veículo, o acidente não terminou em tragédia.

Segundo informações apuradas no local, o condutor conseguiu sair do automóvel e não sofreu ferimentos graves. Equipes foram acionadas para acompanhar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região.

Mesmo com o capotamento, o trânsito não chegou a ser interditado totalmente e seguiu com lentidão moderada durante parte da manhã. Muitos motoristas reduziram a velocidade para observar o acidente, o que causou retenções momentâneas no trecho.

Moradores e trabalhadores da área afirmam que o movimento intenso na Amaral Peixoto exige atenção redobrada dos condutores, principalmente nos horários de maior circulação de veículos de carga e entregas.

O acidente reacendeu o alerta sobre os riscos enfrentados diariamente por motoristas que trabalham com entregas e passam horas no trânsito para cumprir prazos e rotas em diferentes regiões da cidade.