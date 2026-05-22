Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra investigado por descumprimento de medida protetiva em MacaéFoto: Divulgação
Medida protetiva ignorada termina em prisão em Macaé
Homem é capturado após voltar a perseguir vítima mesmo proibido pela Justiça de se aproximar
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