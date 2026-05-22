Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra investigado por descumprimento de medida protetiva em Macaé - Foto: Divulgação

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra investigado por descumprimento de medida protetiva em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 11:37

Macaé - O medo voltou a fazer parte da rotina de uma mulher em Macaé depois que o homem investigado por violência doméstica passou a circular próximo ao local onde ela trabalha, mesmo proibido judicialmente de manter qualquer aproximação. A situação terminou com a prisão do suspeito na tarde de quinta-feira (21), durante uma ação da Polícia Civil no município.

Agentes da 123ª DP localizaram e prenderam W.V., alvo de mandado expedido pela Justiça por descumprimento de medida protetiva de urgência. Segundo as investigações, a vítima procurou a delegacia após perceber a presença constante do investigado nas proximidades do estabelecimento comercial onde atua.

De acordo com o relato apresentado aos policiais, o homem observava a movimentação do local e chegou a fazer gestos em direção à vítima, atitude que provocou forte abalo emocional e sensação de insegurança. A mulher já possuía proteção judicial anteriormente concedida justamente para impedir qualquer tipo de contato ou aproximação.

As investigações apontaram ainda que o suspeito havia sido oficialmente intimado sobre as restrições impostas pela Justiça, o que reforçou o entendimento de que houve descumprimento consciente da ordem judicial.

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário, autorizando a captura do acusado.

Após diligências, equipes da 123ª DP conseguiram localizar o homem em Macaé. Ele foi conduzido para a delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias relacionadas à violência doméstica podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da 123ª DP Macaé, através do número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.