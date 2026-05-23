Programação gratuita da Semana do MEI vai reunir palestras, oficinas e oportunidades de negócios em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Programação gratuita da Semana do MEI vai reunir palestras, oficinas e oportunidades de negócios em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/05/2026 16:27 | Atualizado 23/05/2026 16:30

Macaé - Os microempreendedores de Macaé terão quatro dias de troca de conhecimento, oportunidades e conexão direta com o mercado a partir da próxima terça-feira (26). A cidade recebe mais uma edição da Semana do MEI, iniciativa voltada para quem deseja abrir um negócio, melhorar as vendas ou atualizar a gestão da empresa em um cenário cada vez mais competitivo.

A programação gratuita reúne palestras, oficinas práticas e encontros empresariais no Centro, Sana e Córrego do Ouro. A proposta é aproximar os pequenos empreendedores de ferramentas modernas, ampliar oportunidades comerciais e incentivar a formalização de novos negócios.

A abertura acontece na sede da Associação Comercial e Industrial de Macaé, no Calçadão da Rui Barbosa, com a apresentação do programa “Contrata+ Brasil”. O encontro vai mostrar como os microempreendedores individuais podem fornecer produtos e serviços para o poder público municipal, criando novas possibilidades de renda e crescimento.

Ao longo da semana, os participantes também terão acesso a conteúdos voltados para inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios, vendas em marketplaces e orientações para quem deseja se formalizar como MEI. A programação termina na sexta-feira (29) com uma sessão de negócios, promovendo networking, parcerias e troca de experiências entre empreendedores da cidade.

A iniciativa é promovida pela administração municipal, por meio da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial de Macaé.

Confira a programação:

26 de maio (terça-feira) – 18h às 20h – Acim

Abertura Institucional e apresentação “Contrata+ Brasil”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/semana-mei-2026-26-05-abertura-e-apresentac-o-contrata-mais-brasil-ev-106154

27 de maio (quarta-feira) – 18h às 20h – Macaé Facilita Córrego do Ouro

Palestra “Como se tornar um MEI”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/semana-do-mei-2026-27-06-como-se-tornar-um-mei-corrego-do-ouro-ev-106185

27 de maio (quarta-feira) – 18h às 21h – Casa do Empreendedor Sana

Oficina “Ferramentas de IA para MEI”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/oficina-ferramentas-de-ia-para-mei-ev-107432

28 de maio (quinta-feira) – 18h às 20h – Acim

Palestra “Entendendo os marketplaces”

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/palestra-entendendo-os-marketplaces-ev-106207

29 de maio (sexta-feira) – 10h às 13h – Acim

Sessão de Negócios

Inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/sess-o-de-negocios-semana-mei-2026-ev-109163

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelos links disponibilizados na programação oficial da Semana do MEI.