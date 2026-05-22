Material apreendido pela Polícia Militar durante operação na Favela da Linha incluiu drogas, celulares, dinheiro e motocicleta usada na tentativa de fuga - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante operação na Favela da Linha incluiu drogas, celulares, dinheiro e motocicleta usada na tentativa de fugaFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 11:45 | Atualizado 22/05/2026 11:45

Macaé - A movimentação intensa de viaturas e policiais chamou a atenção de moradores da Favela da Linha, em Macaé, durante uma operação do 32º BPM que terminou com dois envolvidos detidos e uma grande quantidade de drogas apreendida. A ação aconteceu após equipes da Polícia Militar reforçarem o combate ao tráfico de entorpecentes na comunidade, considerada um dos pontos monitorados pelas forças de segurança no município.

Segundo a PM, os suspeitos tentaram escapar assim que perceberam a aproximação das equipes. Um deles utilizou uma motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha para fugir pelas ruas da comunidade, enquanto o outro correu tentando se desfazer de uma sacola com drogas e chegou a pular um muro na tentativa de evitar a prisão.

A perseguição mobilizou os agentes, que conseguiram cercar os envolvidos poucos minutos depois. Durante a abordagem, os policiais localizaram grande quantidade de material entorpecente, além de celulares e dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidos 306 gramas de cocaína, 66 gramas de crack, 24 gramas de maconha, dois aparelhos celulares, R$ 418 em dinheiro e a motocicleta utilizada na fuga.

De acordo com informações da ocorrência, os suspeitos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Um dos envolvidos permaneceu preso e o adolescente apreendido, ambos autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

A operação reforça o trabalho das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico em comunidades do município. Moradores da região relataram que o policiamento tem sido frequente nos últimos meses, principalmente em áreas apontadas como rota de circulação de criminosos.