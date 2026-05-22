Material apreendido pela Polícia Militar durante operação na Favela da Linha incluiu drogas, celulares, dinheiro e motocicleta usada na tentativa de fugaFoto: Divulgação
Polícia fecha o cerco ao tráfico na Linha e apreende drogas, dinheiro e moto em Macaé
Dupla tentou escapar da ação do 32º BPM, mas acabou capturada após perseguição na comunidade; um dos envolvidos é adolescente
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Operação mira esquema milionário e coloca Macaé no centro de investigação da Polícia Federal
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