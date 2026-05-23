Equipes da Defesa Civil e de outras secretarias atuam na retirada de moradores e no monitoramento das áreas atingidas pela ressaca em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Equipes da Defesa Civil e de outras secretarias atuam na retirada de moradores e no monitoramento das áreas atingidas pela ressaca em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 23/05/2026 16:30

Macaé - A força das ondas mudou a rotina de moradores da Fronteira e da Matinha neste sábado (23), em Macaé. Com o mar avançando sobre pontos da faixa litorânea e provocando risco estrutural em imóveis próximos à costa, equipes da Defesa Civil passaram o dia em operação para retirar famílias de áreas consideradas vulneráveis e reforçar o monitoramento nas regiões afetadas pela ressaca.

O cenário de preocupação começou ainda pela manhã, quando o mar apresentou forte agitação, confirmando o alerta emitido pela Marinha do Brasil. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 19 ocorrências já haviam sido registradas ao longo do dia nas duas localidades, com atendimentos diretos à população e ações emergenciais para evitar acidentes.

A prioridade das equipes tem sido garantir a segurança dos moradores diante do avanço da erosão costeira. Pessoas em situação de risco estão sendo encaminhadas para casas de parentes e amigos. Nos casos em que não há alternativa de acolhimento, o município disponibilizou vagas no Hotel de Deus, equipamento ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade.

O secretário executivo de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, reforçou que moradores não devem retornar aos imóveis que passaram por intervenção das equipes técnicas. De acordo com ele, o momento exige atenção máxima e colaboração da população para evitar situações mais graves.

Além da Defesa Civil, a operação reúne equipes das secretarias de Habitação, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social. A atuação integrada busca oferecer suporte imediato às famílias atingidas e acompanhar os impactos causados pela força do mar nas áreas mais sensíveis do município.

A recomendação é que moradores evitem circulação próxima à orla, respeitem áreas interditadas e acionem os órgãos competentes em qualquer sinal de risco estrutural. A praça principal da Fronteira segue como ponto de apoio para atendimentos emergenciais.

Em caso de emergência, os contatos disponíveis são:

Defesa Civil: 199 | (22) 2762-0600 | WhatsApp: (22) 99103-4275

Corpo de Bombeiros: 193 | (22) 2796-0047