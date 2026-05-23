Pacientes receberam atendimento especializado e acolhimento durante ação realizada no Centro de Especialidades Dona Alba - Foto: Divulgação

Pacientes receberam atendimento especializado e acolhimento durante ação realizada no Centro de Especialidades Dona AlbaFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2026 16:31

Macaé - Pacientes que costumam enfrentar dificuldade para conseguir atendimento durante a semana encontraram neste sábado (22) uma oportunidade diferente no Centro de Especialidades Dona Alba, em Macaé. A unidade abriu as portas para mais uma edição de atendimentos especiais, reunindo consultas, acolhimento e acesso facilitado a serviços médicos em diversas áreas da saúde.

A movimentação começou cedo. Famílias chegaram acompanhadas de exames, crianças aguardavam atendimento especializado e idosos aproveitaram a chance de atualizar consultas importantes. O objetivo da ação foi justamente ampliar o acesso da população às especialidades médicas e reduzir o tempo de espera por atendimentos mais específicos.

Foram oferecidas consultas em Clínica Médica, Neuropediatria, Angiologia e Cardiologia, incluindo avaliação de risco cirúrgico. Além dos atendimentos por demanda espontânea, pacientes previamente agendados pela Coordenadoria de Controle, Avaliação e Auditoria também passaram por consultas ao longo do dia.

A aposentada Mirian de Souza, de 66 anos, saiu da unidade satisfeita após conseguir atendimento. “Fiquei muito feliz porque consegui a consulta e agora vou continuar cuidando da minha saúde”, contou.

Já a dona de casa Natália Lima Balbino acompanhou o filho Enzo Rafael, de apenas 3 anos, em uma consulta com neuropediatra. Segundo ela, a rapidez no encaminhamento fez diferença para a família. “Desde o atendimento no Lagomar até a chamada para o Dona Alba aconteceu tudo muito rápido. Agora vamos conseguir investigar melhor a saúde do meu filho”, relatou.

Além das consultas, a estrutura montada chamou atenção pelo acolhimento às famílias. O espaço contou com intérpretes de Libras para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva e também área infantil com brinquedo inflável, pipoca, algodão doce e cachorro-quente para as crianças.

A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, reforçou a importância de os pacientes levarem exames anteriores no momento da consulta. Segundo ela, os documentos ajudam os médicos a acelerar diagnósticos e direcionar tratamentos com mais precisão.

O Centro de Especialidades Dona Alba também mantém mutirões noturnos às quartas e quintas-feiras, das 17h às 21h, ampliando ainda mais as possibilidades de atendimento à população.

Com mais de 5 mil metros quadrados de estrutura, a unidade reúne 38 consultórios e oferece atendimento em 18 especialidades médicas, além de serviços como emissão do Cartão SUS, Farmácia Popular, polo de oncologia e agendamentos ambulatoriais.