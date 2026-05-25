Macaé Esporte divulgou nota oficial e confirmou mudanças profundas no planejamento do clube - Foto: Ilustração - Rede Social

Macaé Esporte divulgou nota oficial e confirmou mudanças profundas no planejamento do clubeFoto: Ilustração - Rede Social

Publicado 25/05/2026 09:37

Macaé - O silêncio dos bastidores deu lugar a um desabafo público. Em uma longa nota oficial divulgada nas redes sociais, o Macaé Esporte confirmou o encerramento da parceria responsável pela equipe Sub-20 no Campeonato Carioca Série B1 e expôs problemas estruturais que vinham afetando atletas e o funcionamento do projeto esportivo.

O comunicado revelou um cenário de desgaste interno, dificuldades operacionais e preocupação com a imagem do clube, que tenta reconstruir sua credibilidade após anos de instabilidade dentro e fora de campo.

Segundo o Macaé Esporte, a participação do Sub-20 era obrigatória para a disputa da Série B1 Profissional. A direção executiva explicou que a parceria já havia sido firmada antes da chegada da atual gestão, que assumiu oficialmente o comando administrativo em março deste ano.

Ao longo da competição, porém, relatos envolvendo falta de suporte básico aos jogadores chegaram ao conhecimento do clube. A diretoria afirmou que situações estruturais enfrentadas pelos atletas passaram a ser incompatíveis com os valores que a instituição deseja defender.

Na nota, o clube reconheceu que o desempenho esportivo ficou abaixo da expectativa e afirmou que “vontade e paixão não sustentam um projeto sólido sem estrutura, planejamento e investimento”.

O texto também detalhou que o Macaé Esporte atravessa um processo interno de reorganização administrativa, financeira e documental. De acordo com a direção, o trabalho atual inclui levantamento de passivos, análise de contratos, recuperação institucional e tentativa de reconstrução da confiança do mercado no clube.

Outro ponto que chamou atenção foi a confirmação de que o Macaé Esporte não disputará as competições estaduais Sub-15 e Sub-17 nesta temporada. A diretoria revelou ter recebido propostas para terceirização das categorias de base, mas decidiu não aderir ao modelo neste momento.

Apesar das dificuldades, o clube garantiu que mantém como prioridade a montagem de uma equipe competitiva para o Campeonato Carioca Série B1 Profissional. A disputa da Copa Rio também foi citada como um desafio financeiro e operacional para a atual gestão.

A publicação teve grande repercussão entre torcedores nas redes sociais, principalmente pelo tom transparente adotado pela diretoria, que admitiu o momento delicado vivido pelo clube.

Mesmo em meio à crise, o Macaé Esporte afirmou acreditar em um processo gradual de reconstrução baseado em organização, responsabilidade e planejamento, prometendo apresentar futuramente novas ações voltadas à recuperação institucional da equipe.