Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra homem investigado por tortura contra criança em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra homem investigado por tortura contra criança em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/05/2026 16:41

Macaé - Uma sequência de agressões dentro de casa terminou com a prisão de um homem de 31 anos apontado pela Polícia Civil como autor de tortura contra o enteado, de apenas 10 anos, em Macaé. O caso veio à tona após investigações da 123ª DP identificarem episódios de violência física e psicológica sofridos pela criança no bairro Sol e Mar.

A prisão aconteceu na tarde de sexta-feira, quando agentes localizaram o suspeito no bairro Barreto e cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Especial Criminal de Macaé.

Segundo a investigação, o menino vivia sob constantes agressões dentro da residência. Os policiais apuraram que a vítima sofreu ataques com socos, chutes, pedaços de madeira e barras de ferro. Os relatos reunidos pela delegacia também apontaram situações de extrema crueldade.

De acordo com os investigadores, o suspeito chegou a colocar a criança dentro de um freezer como forma de aumentar o sofrimento físico e emocional do menino. A violência teria acontecido de maneira recorrente.

Após a conclusão das diligências e coleta de provas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que acabou deferida pela Justiça. O homem foi levado para a delegacia e permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

O caso causou forte repercussão pela gravidade das denúncias envolvendo violência contra uma criança. A Polícia Civil reforçou que denúncias anônimas ajudam no combate a crimes dessa natureza e podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP Macaé, no número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.