Crianças emocionaram famílias durante apresentações culturais e esportivas na EMEI Maria Helena de Siqueira Salles - Foto: Divulgação

Crianças emocionaram famílias durante apresentações culturais e esportivas na EMEI Maria Helena de Siqueira SallesFoto: Divulgação

Publicado 25/05/2026 09:52

Macaé - Sorrisos tímidos, olhos marejados e aplausos emocionados tomaram conta da EMEI Maria Helena de Siqueira Salles no último sábado (23). O primeiro encontro entre famílias e escola da unidade, inaugurada em julho de 2025, reuniu apresentações culturais, atividades esportivas e momentos de forte conexão entre alunos, responsáveis e profissionais da educação.

Muito além de um simples evento escolar, a manhã virou símbolo de acolhimento e pertencimento para dezenas de famílias que encontraram na escola integral um espaço de cuidado, segurança e desenvolvimento para crianças de 2 e 3 anos atendidas pela unidade.

Crianças emocionaram famílias durante apresentações culturais e esportivas na EMEI Maria Helena de Siqueira Salles Foto: Divulgação Antes das apresentações, os corredores da escola já revelavam o clima de ansiedade e emoção vivido pela equipe pedagógica. Professores, funcionários e gestores organizaram cada detalhe para transformar o encontro em uma experiência afetiva e inesquecível.

No palco, as crianças roubaram a cena entre danças, brincadeiras e apresentações livres. O público respondeu com lágrimas, sorrisos e longos aplausos enquanto pais e mães acompanhavam os pequenos protagonistas da manhã.

A diretora adjunta Sheilla Souza resumiu o sentimento vivido pela equipe ao longo da preparação do evento.

“Foi uma manhã de emoção, arte, educação e esporte. Tivemos desafios e inseguranças, mas também união e coragem. Saímos com a certeza de que fazemos diferença na vida dessas crianças e famílias”, destacou.

A estrutura preparada pela escola também chamou atenção. Além de lanche coletivo para os responsáveis, as crianças participaram de atividades recreativas, utilizaram o parquinho da unidade e aproveitaram brinquedos infláveis instalados especialmente para o encontro.

O esporte apareceu como uma das ferramentas de transformação social apresentadas às famílias. Demonstrações de judô e jiu-jitsu emocionaram o público ao mostrarem histórias de superação, disciplina e acolhimento.

O professor Guilherme Santos destacou o impacto do esporte na vida de jovens em situação de vulnerabilidade.

“O esporte mudou minha vida e acredito que pode transformar a vida de muitas crianças também. Mais do que medalhas, ensinamos respeito, disciplina e oportunidade”, afirmou.

A cultura popular também ganhou espaço de destaque. A roda de capoeira reuniu música, maculelê, samba de roda e apresentações que emocionaram o público. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando integrantes da equipe escolar entraram na roda ao lado dos alunos, arrancando aplausos da plateia.

Para muitas famílias, o encontro reforçou a importância da unidade no bairro. Pais destacaram a tranquilidade de contar com uma escola integral próxima de casa, oferecendo alimentação, cuidado e acolhimento diário às crianças.

Emocionada, a mãe Adrielle Cruz falou sobre o sentimento de confiança construído pela escola.

“É muito bonito ver o carinho com que tratam nossos filhos. A escola representa cuidado e esperança para muitas famílias daqui”, contou.

Ao fim da programação, a sensação compartilhada entre educadores e responsáveis era de pertencimento. A manhã deixou claro que a escola ultrapassou os limites da sala de aula e se transformou em um espaço de afeto, escuta e construção coletiva.