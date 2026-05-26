Material apreendido pela PM incluía pistolas, drogas, munições e motocicletas sem identificação - Foto: Divulgação

Material apreendido pela PM incluía pistolas, drogas, munições e motocicletas sem identificaçãoFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 10:00

Macaé - O clima de tensão tomou conta da comunidade Nova Holanda, em Macaé, após uma operação do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM terminar em confronto armado, prisões e uma grande apreensão de drogas. A ação ocorreu durante uma ofensiva contra o tráfico e a atuação de criminosos fortemente armados na região.

Segundo a Polícia Militar, as equipes avançavam pela comunidade quando foram surpreendidas por disparos efetuados por suspeitos ligados ao tráfico. Houve troca de tiros e correria em diferentes pontos da localidade, assustando moradores.

Após o confronto, os policiais conseguiram deter dois homens apontados como integrantes do esquema criminoso. Com eles, os agentes encontraram armas de fogo, munições, rádios comunicadores utilizados para monitorar a movimentação policial e motocicletas sem identificação.

A quantidade de drogas apreendida chamou atenção das equipes. Ao todo, foram recolhidas 996 cápsulas de cocaína, além de porções de skank e maconha já separadas para comercialização.

Durante a ação, os militares também apreenderam duas pistolas e munições de diferentes calibres. As motocicletas encontradas sem placa levantaram suspeitas de utilização em atividades criminosas e possíveis fugas rápidas pela comunidade.

De acordo com a PM, os dois acusados já possuíam anotações criminais relacionadas ao tráfico de drogas. Contra um deles, inclusive, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia, onde os suspeitos permaneceram presos.

A operação reforça o cenário de combate intensificado ao tráfico em Macaé, principalmente em áreas consideradas estratégicas pelas forças de segurança. Nos últimos meses, ações policiais têm buscado reduzir a circulação de armas e drogas em comunidades do município.