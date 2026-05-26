Material apreendido pela PM incluía pistolas, drogas, munições e motocicletas sem identificaçãoFoto: Divulgação
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Ação do GAT na Nova Holanda terminou com dois suspeitos presos, motocicletas apreendidas e grande quantidade de drogas retirada das ruas
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Descoberta aconteceu após denúncia sobre veículo suspeito estacionado no bairro; automóvel foi apreendido para perícia
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