Área da rodoviária de Macaé recebeu limpeza e reforço no monitoramento após reclamações de moradores - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Área da rodoviária de Macaé recebeu limpeza e reforço no monitoramento após reclamações de moradoresFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 25/05/2026 10:45

Macaé - Passageiros, comerciantes e moradores que circulam pela rodoviária de Macaé começaram a notar mudanças no entorno do terminal após uma ação de ordenamento realizada pela administração municipal. O local recebeu reforço no monitoramento e passou por uma operação de limpeza que retirou cabanas improvisadas, papelões e materiais acumulados em ruas próximas.

A medida aconteceu após reclamações frequentes de moradores e trabalhadores da região, que apontavam preocupação com a ocupação irregular de calçadas, descarte de resíduos e sensação de insegurança nas imediações do terminal rodoviário.

Com a intervenção, o cenário da área mudou nos últimos dias. Equipes atuaram na reorganização do espaço público, promovendo limpeza urbana e reforçando a presença da fiscalização.

Área da rodoviária de Macaé recebeu limpeza e reforço no monitoramento após reclamações de moradores Foto: Reprodução Vídeo Rede Social Além da retirada das estruturas improvisadas, o município ampliou o monitoramento na região da rodoviária, estratégia que busca aumentar a sensação de segurança para quem utiliza o terminal diariamente, principalmente durante a madrugada e nos horários de maior circulação.

A ação dividiu opiniões entre moradores. Enquanto parte da população aprovou a iniciativa por considerar necessária a reorganização do espaço público, outros destacaram a importância de políticas de assistência social voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com grande fluxo diário de passageiros, ônibus intermunicipais e circulação intensa no comércio ao redor, a rodoviária é considerada um dos principais pontos de mobilidade urbana da cidade e frequentemente concentra demandas ligadas à segurança, limpeza e ordenamento urbano.

Área da rodoviária de Macaé recebeu limpeza e reforço no monitoramento após reclamações de moradores Foto: Reprodução Vídeo Rede Social