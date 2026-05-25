Área da rodoviária de Macaé recebeu limpeza e reforço no monitoramento após reclamações de moradoresFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Rodoviária de Macaé passa por ação de ordenamento e ganha reforço no monitoramento
Retirada de estruturas improvisadas e ampliação da fiscalização mudaram o cenário da região nos últimos dias
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