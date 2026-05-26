Veículo com indícios de clonagem foi localizado por policiais militares na Barra de Macaé - Foto: Divulgação

Veículo com indícios de clonagem foi localizado por policiais militares na Barra de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 10:01

Macaé - A tranquilidade de uma rua na Barra de Macaé terminou cercada por viaturas e investigação policial na manhã de segunda-feira (25). Um Honda HR-V azul, que aparentava estar apenas estacionado normalmente, escondia uma situação criminosa que chamou atenção das equipes do 32º BPM: o veículo apresentava fortes indícios de clonagem.

A descoberta ocorreu após policiais militares receberem informações sobre um automóvel suspeito parado na região. As equipes do MPTR I e II seguiram até o endereço indicado e iniciaram uma verificação detalhada dos dados do carro.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam divergências entre a placa utilizada pelo veículo e as informações do automóvel original registrado no sistema. A suspeita aumentou ainda mais após consultas realizadas com apoio de ferramentas de rastreamento e monitoramento.

Pouco depois, veio a confirmação: o carro localizado em Macaé possuía registro de furto no município do Rio de Janeiro.

O caso reforçou o alerta das autoridades sobre o crescimento de veículos clonados circulando em cidades do interior fluminense. Em muitos casos, os automóveis recebem placas adulteradas e documentação falsa para tentar escapar das fiscalizações.

O Honda HR-V foi removido para o pátio público, onde passará por perícia técnica. A Polícia Militar informou que o veículo permanecerá apreendido até a conclusão das investigações.

A ocorrência também será analisada para identificar possíveis envolvidos no esquema de clonagem e receptação do automóvel.