Empreendedores participaram da abertura da Semana do MEI em Macaé em busca de qualificação e novas oportunidades de negócios - Foto: Bruno Campos

Empreendedores participaram da abertura da Semana do MEI em Macaé em busca de qualificação e novas oportunidades de negóciosFoto: Bruno Campos

Publicado 27/05/2026 09:35

Macaé - O sonho de abrir o próprio negócio, aumentar a renda e conquistar independência financeira ganhou espaço no Centro de Macaé nesta terça-feira (26). Microempreendedores, comerciantes e profissionais autônomos lotaram a sede da Associação Comercial e Industrial de Macaé para o início da Semana do MEI, evento que aposta na qualificação profissional como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades.

A iniciativa reúne palestras, oficinas, orientações e encontros estratégicos voltados para quem já empreende ou deseja tirar projetos do papel. A programação segue até sexta-feira (29), alcançando também os distritos do Sana e de Córrego do Ouro.

Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Casa do Empreendedor, Sebrae e Acim, a ação busca aproximar pequenos empresários de ferramentas capazes de fortalecer negócios, ampliar vendas e estimular a formalização no município.

Empreendedores participaram da abertura da Semana do MEI em Macaé em busca de qualificação e novas oportunidades de negócios Foto: Bruno Campos Durante a abertura, o prefeito Welberth Rezende destacou que o fortalecimento dos pequenos empreendedores impacta diretamente no crescimento da cidade.

“Quando fortalecemos quem empreende, fortalecemos toda a economia local. O microempreendedor movimenta bairros, gera empregos e cria novas oportunidades para as famílias”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sylvio Lopes, ressaltou que o MEI representa uma importante porta de entrada para o mercado formal e para a geração de renda.

A programação inclui debates sobre inteligência artificial, marketplaces, formalização, ferramentas digitais e estratégias para ampliar a competitividade dos pequenos negócios. Um dos destaques é a apresentação da plataforma “Contrata+ Brasil”, criada para aproximar microempreendedores das compras públicas e facilitar o acesso a contratos com órgãos governamentais.

A coordenadora especial de Empreendedorismo, Mariana Previtali, explicou que a proposta do evento é democratizar o acesso ao conhecimento.

“Pensamos em uma programação prática, acessível e descentralizada, permitindo que mais pessoas tenham acesso à informação e à inovação”, destacou.

A expectativa também é positiva entre os próprios empreendedores. Morador da Imbetiba, Rogério da Conceição participou do primeiro dia em busca de atualização profissional.

“Quem trabalha por conta própria precisa aprender sempre. Hoje o mercado exige conhecimento, tecnologia e preparo”, comentou.

Segundo dados apresentados pelo Sebrae Norte Fluminense, Macaé possui mais de 15 mil empresas ativas, sendo aproximadamente metade formada por microempreendedores individuais. O número reforça a força do setor no município e a importância de políticas voltadas para capacitação e incentivo aos pequenos negócios.

A programação segue nesta quarta-feira (27) com palestras em Córrego do Ouro e oficina sobre inteligência artificial aplicada aos negócios no Sana. O encerramento acontece na sexta-feira (29), com uma sessão especial de networking e conexões empresariais na Acim.

Empreendedores participaram da abertura da Semana do MEI em Macaé em busca de qualificação e novas oportunidades de negócios Foto: Bruno Campos