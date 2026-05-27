Empresários e autoridades participaram da entrega dos selos sanitários que reconhecem qualidade e segurança alimentar em Macaé - Foto: Divulgação

Empresários e autoridades participaram da entrega dos selos sanitários que reconhecem qualidade e segurança alimentar em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2026 09:45

Macaé - A confiança do cliente começa muito antes do prato chegar à mesa. Em Macaé, restaurantes, cafeterias, lanchonetes e hotéis que apostam em higiene, organização e segurança alimentar ganharam destaque na terça-feira (26), durante a entrega dos Selos A, B e C promovida pela Vigilância Sanitária do município. A cerimônia reuniu empresários, autoridades, nutricionistas e profissionais da área em um encontro marcado pelo reconhecimento ao trabalho sério desenvolvido nos bastidores da gastronomia local.

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária, premiou estabelecimentos que alcançaram critérios rigorosos de qualidade sanitária, manipulação correta de alimentos e cumprimento das normas exigidas pela legislação municipal.

Durante a cerimônia, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, destacou que o selo representa mais do que uma certificação técnica. Segundo ele, o reconhecimento fortalece a credibilidade dos estabelecimentos e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da cidade, principalmente em um momento de expansão impulsionado pela cadeia offshore.

“O município vive um cenário de crescimento econômico importante. Isso amplia oportunidades, movimenta o comércio, fortalece o turismo e aumenta a demanda por serviços. A qualidade precisa acompanhar esse avanço”, afirmou.

Welberth também ressaltou que o crescimento da cidade exige investimentos contínuos em áreas estratégicas como mobilidade urbana, saúde, educação, assistência social e segurança pública.

A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, destacou o caráter educativo do programa e reforçou que a Vigilância Sanitária atua além da fiscalização.

“O selo ajuda a mudar a visão de que a Vigilância Sanitária apenas pune. Existe um trabalho de orientação, acompanhamento e construção de qualidade junto aos estabelecimentos”, pontuou.

Já a coordenadora especial de Vigilância Sanitária, Camila Almeida da Silva Salles, explicou que o programa se consolidou como política pública municipal e segue um modelo técnico inspirado em experiências nacionais e internacionais de categorização sanitária.

Segundo ela, o selo possui validade anual e pode ser suspenso caso o estabelecimento deixe de cumprir os requisitos exigidos.

Entre os empreendedores homenageados, o sentimento era de orgulho e reconhecimento pelo esforço diário. A empresária Daniela Santos, proprietária do restaurante Oliva, afirmou que o processo de auditoria ajudou a fortalecer a cultura de boas práticas dentro da equipe.

“O selo mostra para o cliente que existe cuidado em cada etapa. Isso valoriza o trabalho de todos os profissionais envolvidos”, destacou.

Ao todo, dezenas de estabelecimentos receberam o Selo A de excelência sanitária, incluindo restaurantes, cafeterias, hamburguerias, hotéis e serviços de alimentação espalhados por diferentes regiões da cidade.

O programa integra o “Alimento Seguro”, iniciativa criada para estimular a prevenção de doenças transmitidas por alimentos e fortalecer a cultura de segurança alimentar no município. O modelo de categorização sanitária adotado em Macaé começou em 2021 e vem ampliando o alcance desde então.

A cerimônia contou ainda com representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá, empresários e integrantes do setor gastronômico macaense.