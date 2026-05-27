Orla dos Cavaleiros recebe estrutura do Beach Burger, que promete reunir gastronomia, música e grande público em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Orla dos Cavaleiros recebe estrutura do Beach Burger, que promete reunir gastronomia, música e grande público em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/05/2026 09:41

Macaé - A fumaça das parrillas, o cheiro de pão na chapa e a mistura de música com gastronomia vão tomar conta da Praia dos Cavaleiros a partir desta quinta-feira (28). Macaé abre as portas para a nona edição do Beach Burger, festival que já virou tradição entre moradores e turistas e promete transformar a orla em um dos pontos mais movimentados da cidade durante o fim de semana.

Considerado o maior festival de hambúrgueres da região, o evento reúne restaurantes conhecidos do município, receitas exclusivas e uma programação cultural voltada para toda a família. A expectativa é de forte circulação de público entre quinta-feira e domingo, impulsionando também hotéis, bares, comércio e o turismo local.

A estrutura será montada em três quarteirões da orla dos Cavaleiros, entre as ruas Lindolfo Collor e Viña Del Mar, com espaços dedicados à gastronomia, cervejarias, vinhos, drinks, doces e apresentações musicais. O público ainda poderá conferir intervenções urbanas e painéis em grafite produzidos por artistas da cidade.

O Beach Burger conta com apoio institucional da Prefeitura de Macaé e terá funcionamento em horários ampliados durante os quatro dias de programação. Na quinta-feira, o evento começa às 18h e segue até meia-noite. Na sexta, o funcionamento vai das 18h à 1h. Já no sábado, o festival ocupa a orla das 13h à 1h, enquanto no domingo o encerramento acontece às 21h.

Entre os destaques gastronômicos desta edição aparecem receitas que misturam ingredientes regionais, frutos do mar, carnes nobres e releituras criativas. O público poderá experimentar desde hambúrgueres com camarão, costela defumada e queijo brie até focaccias artesanais, sanduíches de polvo e sobremesas especiais. Os preços giram em torno de R$ 40.

O restaurante O Lagostão aposta no “Maresia Burger”, preparado com camarões salteados, bacon, banana-da-terra e maionese de bisque. Já o Balli Sushi apresenta o “Absurdo”, que mistura camarão empanado, cheddar e molho oriental. Outro destaque é o “Norte Fluminense”, do Macahe Burguer, feito com queijo meia-cura da Fazenda Jogoroaba e presunto parma.

A programação musical também promete movimentar a orla. DJs conhecidos da cena regional vão comandar o som durante todos os dias do evento, além das atrações culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

Para os organizadores, o Beach Burger já ultrapassou o perfil de simples festival gastronômico e se consolidou como um importante motor econômico e turístico da cidade. A movimentação intensa esperada para o feriadão deve beneficiar diretamente trabalhadores do setor de alimentação, hotelaria, transporte e comércio informal.

A edição deste ano conta com patrocínio da Viana Offshore e Brascabo Products and Services, além do apoio da Usina de Fomento Cultural.