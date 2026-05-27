Orla dos Cavaleiros recebe estrutura do Beach Burger, que promete reunir gastronomia, música e grande público em MacaéFoto: Douglas Smmithy
Beach Burger transforma orla de Macaé em vitrine de sabores, música e turismo neste feriadão
Festival gastronômico ocupa a Praia dos Cavaleiros com hambúrgueres artesanais, sobremesas autorais, programação cultural e expectativa de movimentar bares, hotéis e o comércio local
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