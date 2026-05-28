Encontro discutiu oportunidades de qualificação internacional para trabalhadores do setor offshore em Macaé - Foto: Reprodução

Encontro discutiu oportunidades de qualificação internacional para trabalhadores do setor offshore em Macaé Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2026 12:48

Macaé - O futuro profissional de muitos trabalhadores de Macaé entrou no centro de uma discussão estratégica que pode ampliar oportunidades, atrair investimentos e fortalecer ainda mais a cidade como referência nacional da indústria offshore.

A visita do cônsul-geral do Panamá e representante da Marinha Mercante Panamenha, Ruben Dário Arguelles Sánchez, à Câmara Municipal abriu um novo caminho para aproximar os profissionais macaenses de certificações internacionais reconhecidas no mercado marítimo e de óleo e gás.

O encontro, articulado pelo vereador Vicente da Fox, discutiu a possibilidade de uma cooperação técnica voltada à qualificação profissional, permitindo que trabalhadores brasileiros tenham acesso a cursos ligados à autoridade marítima do Panamá, país considerado uma das maiores potências mundiais no setor naval.

Mais do que uma agenda institucional, a reunião sinaliza um movimento que pode impactar diretamente a vida de quem busca emprego, crescimento profissional e espaço no mercado offshore internacional.

A expectativa é que futuras parcerias facilitem o acesso de profissionais da cidade a formações reconhecidas mundialmente, ampliando chances de contratação em operações marítimas, plataformas e empresas do setor energético.

Com o avanço da indústria offshore na Bacia de Campos e novos investimentos previstos para os próximos anos, Macaé vive um momento de expansão econômica e aumento da demanda por mão de obra qualificada.

Nesse cenário, iniciativas voltadas à capacitação internacional passam a ser vistas como ferramenta importante para preparar trabalhadores locais para vagas cada vez mais técnicas e competitivas.

Segundo Ruben Sánchez, o Panamá acompanha o desenvolvimento de cidades que possuem forte relação com a atividade marítima e energética, e Macaé aparece hoje como um polo estratégico nesse processo.

“Existe um movimento de crescimento econômico muito forte ligado ao setor offshore e marítimo. A qualificação profissional internacional ajuda a conectar trabalhadores às novas demandas do mercado”, afirmou.

Além de beneficiar profissionais da área offshore, o possível acordo pode refletir em outros setores da economia. A ampliação da qualificação tende a fortalecer empresas locais, aumentar a circulação de renda e atrair novos negócios ligados à energia, logística e serviços marítimos.

Para Vicente da Fox, o diálogo internacional representa uma oportunidade de preparar a cidade para os próximos ciclos de crescimento econômico.

“Quando Macaé investe em qualificação internacional, ela não fortalece apenas o trabalhador. Fortalece toda a cadeia econômica da cidade, gera novas oportunidades e posiciona o município em um cenário global cada vez mais competitivo”, destacou.

A aproximação entre Macaé e a autoridade marítima panamenha acontece em um momento em que a cidade amplia investimentos em capacitação profissional e busca consolidar sua posição como principal polo energético do Estado do Rio.