Nova viatura elétrica já está em operação no Aeroporto de Macaé para apoio técnico e inspeção de pista - Foto: Reprodução

Nova viatura elétrica já está em operação no Aeroporto de Macaé para apoio técnico e inspeção de pistaFoto: Reprodução

Publicado 28/05/2026 12:48

Macaé - O movimento silencioso de uma nova viatura começou a chamar atenção dentro do Aeroporto de Macaé. Sem emitir fumaça e com proposta voltada à sustentabilidade, o terminal passou a operar, nesta semana, com um veículo elétrico integrado à frota operacional do aeroporto.

A iniciativa foi implantada pela Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto macaense, e integra um pacote de ações ambientais adotadas pela empresa em terminais administrados no país. Além de Macaé, os aeroportos de Florianópolis e Vitória também receberam veículos do mesmo modelo.

A nova viatura começou a operar em atividades internas do terminal, principalmente no apoio às equipes técnicas e nas inspeções da pista de pouso e decolagem. Segundo a operadora, a medida busca reduzir o consumo de combustíveis fósseis e diminuir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa.

O veículo utilizado é o modelo RD6, da fabricante Riddara, equipado com autonomia de até 400 quilômetros. A picape elétrica também chama atenção pela potência, alcançando cerca de 550 cavalos, com torque instantâneo.

A Zurich Airport Brasil estima que a adoção das viaturas elétricas possa evitar a emissão de aproximadamente 15 mil quilos de CO₂ por ano nos aeroportos contemplados pela iniciativa.

A sustentabilidade vem se tornando um dos principais pilares da operação aeroportuária administrada pela empresa. A concessionária informou que pretende ampliar gradativamente a substituição da frota operacional por veículos elétricos ou híbridos nos próximos anos.

“O compromisso com a redução das emissões faz parte da estratégia da empresa. A adoção de veículos elétricos é apenas uma das medidas já colocadas em prática nos aeroportos administrados pela Zurich”, afirmou o CEO da companhia, Ricardo Gesse.

Além da renovação da frota, a operadora também mantém outras ações ambientais. Entre elas estão projetos de energia solar, reaproveitamento de água da chuva, tratamento integral de efluentes e programas de reciclagem.

Segundo a empresa, os quatro aeroportos administrados pela Zurich Airport Brasil alcançaram em 2025 a meta de “Zero Aterro”, deixando de encaminhar resíduos para aterros sanitários. O material passou a ser destinado à reciclagem, compostagem e coprocessamento.

A chegada da viatura elétrica reforça um movimento crescente no setor aeroportuário brasileiro, que busca modernizar operações sem perder de vista a preservação ambiental e a eficiência energética.