Candidatos acompanham resultado preliminar de cursos gratuitos de qualificação profissional em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Candidatos acompanham resultado preliminar de cursos gratuitos de qualificação profissional em Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 28/05/2026 13:12

Macaé - A expectativa tomou conta de centenas de candidatos em Macaé após a divulgação do resultado preliminar do processo seletivo para cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pelo município. Ao todo, são 492 vagas distribuídas em diferentes áreas voltadas ao mercado de trabalho, um dos setores que mais crescem na cidade impulsionada pela cadeia de óleo, gás e serviços.

A seleção faz parte do edital 03/2026 da Secretaria de Qualificação Profissional e reúne cursos que vão desde áreas industriais até formação em idiomas, logística e inclusão social.

Com o aumento da demanda por mão de obra qualificada em Macaé, muitos moradores enxergam nos cursos uma porta de entrada para conquistar o primeiro emprego, mudar de área ou buscar recolocação profissional.

Os candidatos já podem consultar o resultado preliminar por meio das publicações oficiais disponibilizadas no portal do município. Quem desejar entrar com recurso deverá comparecer presencialmente à sede da Secretaria de Qualificação Profissional, localizada na Rua Alfredo Backer, 363, no Centro.

Os atendimentos para recursos acontecem nesta quinta-feira, das 9h às 19h, e na sexta-feira, das 9h às 15h.

O resultado final está previsto para ser divulgado no sábado, dia 30 de maio. Já as matrículas dos classificados acontecerão entre os dias 1º e 3 de junho.

Entre os cursos ofertados estão Auxiliar de Logística, Plataformista, Assistente de Produção Industrial, Inglês Básico e Soldador, áreas diretamente ligadas às demandas do mercado local e ao crescimento econômico do município.

Um dos diferenciais desta edição é a ampliação de cursos voltados à inclusão. O edital trouxe novidades como Informática Básica para Surdos, Libras e formação para Mediador de Criança com TEA, ampliando o acesso à capacitação profissional para diferentes públicos.

A seleção também reserva até 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica, desde que atendam aos critérios previstos no edital.

A secretária de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira, destacou que a proposta é aproximar os cursos das necessidades reais do mercado de trabalho e ampliar oportunidades para a população.

“Queremos oferecer qualificação alinhada às oportunidades que surgem na cidade. A formação profissional pode transformar trajetórias e abrir portas para quem busca crescimento e independência financeira”, afirmou.

Nos últimos anos, Macaé vem ampliando os investimentos em capacitação como estratégia para fortalecer a mão de obra local diante da retomada de investimentos na economia da região.