Candidatos correm contra o prazo final para garantir vaga gratuita na FeMASS, em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Candidatos correm contra o prazo final para garantir vaga gratuita na FeMASS, em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/05/2026 13:12

Macaé - A corrida por uma vaga no ensino superior gratuito entra nos momentos decisivos em Macaé. Interessados em estudar na Faculdade Municipal Professor Miguel Ângelo da Silva Santos, a FeMASS, têm até esta sexta-feira, dia 29, para participar do processo seletivo de vagas remanescentes para o segundo semestre de 2026.

A oportunidade tem movimentado estudantes, profissionais em busca de recolocação e até professores que desejam ampliar a formação acadêmica em uma das poucas instituições municipais públicas de ensino superior do país.

Com cursos reconhecidos pelo MEC e foco em áreas estratégicas para o desenvolvimento profissional, a FeMASS se consolidou como uma alternativa importante para quem busca qualificação sem custo de mensalidade.

Nesta etapa, as vagas remanescentes são destinadas a candidatos que desejam ingressar utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou por meio do critério de exercício docente, voltado para profissionais da educação em cursos específicos de licenciatura.

Os cursos disponíveis nesta seleção são Administração, Sistemas de Informação, Licenciatura em Letras e Licenciatura em Pedagogia.

Além da formação gratuita, os cursos são vistos por muitos estudantes como uma porta de entrada para novas oportunidades profissionais, especialmente em uma cidade que vive expansão econômica e aumento da demanda por mão de obra qualificada.

A instituição também mantém um perfil voltado para as necessidades do mercado e da sociedade, aproximando teoria, prática e desenvolvimento profissional.

A orientação é para que os candidatos consultem atentamente o edital completo, onde estão disponíveis todas as regras do processo seletivo, critérios de classificação e documentação necessária para inscrição.

Nos últimos anos, a FeMASS ampliou sua importância dentro do cenário educacional do município, atraindo estudantes de diferentes regiões e fortalecendo o acesso ao ensino superior público em Macaé.

Para muitos moradores, a chance representa mais do que uma vaga na faculdade. É a possibilidade de mudar de vida por meio da educação.