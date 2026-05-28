Equipes iniciaram o plantio de espécies nativas na faixa de restinga da Praia do Pecado - Foto: Divulgação

Equipes iniciaram o plantio de espécies nativas na faixa de restinga da Praia do PecadoFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 13:11

Macaé - A paisagem da Praia do Pecado começou a mudar de cor nesta quinta-feira em Macaé. Em meio à areia, ao vento forte e ao som do mar, cerca de 300 mudas de espécies nativas passaram a ocupar áreas antes degradadas da restinga, marcando o início de uma nova etapa do projeto “Restinga Boa é Restinga Nativa”.

A ação ambiental aposta na recuperação da vegetação típica do litoral macaense para devolver equilíbrio ecológico a uma das áreas mais conhecidas da orla da cidade.

Nesta segunda fase do projeto, equipes iniciaram o plantio de espécies como bromélias, guriri, pitanga, canavalia, ipomea e cactos em uma faixa de aproximadamente mil metros quadrados. Além do reflorestamento, a iniciativa também inclui cercamento de proteção e orientação ambiental para frequentadores da praia.

A proposta vai além da recuperação paisagística. A vegetação de restinga funciona como proteção natural contra erosão, avanço da areia e impactos ambientais causados pela ocupação urbana irregular.

De acordo com o cronograma técnico do Projeto de Recuperação Florestal, a revegetação seguirá conforme o avanço da retirada de espécies invasoras, como as yuccas, consideradas prejudiciais ao desenvolvimento da vegetação nativa.

Em alguns trechos, a própria natureza poderá acelerar o processo. Técnicos avaliam que determinadas áreas já apresentam potencial de regeneração espontânea, reduzindo a necessidade de novos plantios.

A manutenção das mudas acontecerá por meio de rega periódica e acompanhamento técnico. Apesar de adaptadas ao clima litorâneo, as espécies precisam de proteção nos primeiros meses de crescimento para resistirem à circulação intensa de pessoas e às condições climáticas da orla.

O município também reforçou o pedido de colaboração da população para preservar os espaços cercados e evitar o pisoteio nas áreas em recuperação.

A expectativa é que os primeiros sinais mais visíveis da regeneração ambiental apareçam dentro de cerca de seis meses, embora o processo completo de recuperação da restinga aconteça de forma gradual ao longo dos próximos anos.

Mais do que plantar mudas, a ação tenta reconstruir uma relação antiga entre cidade e natureza, devolvendo vida a um ecossistema essencial para o equilíbrio ambiental do litoral macaense.