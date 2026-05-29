Foresea abre vagas offshore e onshore em Macaé em meio ao avanço do setor de óleo e gás na região - Foto: Bruno de Lima

Foresea abre vagas offshore e onshore em Macaé em meio ao avanço do setor de óleo e gás na regiãoFoto: Bruno de Lima

Publicado 29/05/2026 09:41

Macaé - A retomada acelerada do setor offshore segue abrindo portas em Macaé, cidade que voltou ao centro das grandes oportunidades da indústria de óleo e gás. Desta vez, a movimentação vem da Foresea, empresa em perfuração offshore, que abriu 43 vagas de emprego para atuação onshore e offshore em Macaé e no Rio de Janeiro.

As oportunidades contemplam profissionais de níveis médio, técnico e superior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego na área, recolocação profissional ou crescimento de carreira dentro do segmento offshore.

Entre os cargos disponíveis estão funções bastante procuradas no mercado, como sondador cyber, chefe de máquinas e plataformista. A empresa também busca especialistas nas áreas de tecnologia, manutenção e remuneração, reforçando o cenário de expansão operacional da companhia.

As contratações serão realizadas em regime CLT e incluem um pacote de benefícios que reúne plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação ou refeição, previdência privada, participação nos lucros, seguro de vida e incentivo à prática esportiva.

O anúncio das vagas reforça o momento positivo vivido por Macaé, impulsionado pela retomada de investimentos no setor de petróleo e gás e pelo crescimento das operações em águas profundas e ultraprofundas na Bacia de Campos.

Para trabalhadores da região, a abertura de novas vagas representa mais do que contratação imediata. O movimento aquece o comércio, fortalece a economia local e amplia a circulação de renda em diferentes setores da cidade.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página oficial de carreiras da Foresea, onde os candidatos também encontram informações sobre requisitos, etapas dos processos seletivos e áreas de atuação.

Reconhecida como uma das principais empresas do segmento de perfuração offshore no país, a Foresea opera atualmente com frota própria composta pelas sondas ODN I, ODN II, Norbe VI, Norbe VIII e Norbe IX, todas em atividade. A companhia também administra ativos de terceiros e atua diretamente em operações offshore voltadas ao setor de óleo e gás no Brasil.

A empresa afirma manter foco em segurança operacional, desempenho técnico e práticas ligadas à sustentabilidade e governança corporativa, seguindo padrões internacionais de qualidade no setor marítimo e offshore.