Foresea abre vagas offshore e onshore em Macaé em meio ao avanço do setor de óleo e gás na regiãoFoto: Bruno de Lima
Empregos em alta no setor offshore movimentam Macaé com 43 novas vagas abertas
Foresea anuncia oportunidades para trabalho em terra e embarcado com benefícios, carteira assinada e chances para diferentes níveis de formação
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Quase 500 vagas em cursos gratuitos movimentam candidatos em Macaé após divulgação de resultado preliminar
Lista inclui oportunidades em áreas industriais, offshore, logística e inclusão social; recursos começam nesta quinta-feira
Última chamada para o ensino superior gratuito mobiliza candidatos em Macaé
FeMASS encerra nesta sexta inscrições para vagas remanescentes em cursos reconhecidos pelo MEC e alinhados ao mercado de trabalho
Faixa verde volta a ganhar vida na Praia do Pecado com plantio de espécies nativas
Projeto ambiental avança em Macaé com recuperação da restinga, cercamento de áreas sensíveis e trabalho de conscientização junto à população
Homem com dois mandados por homicídio tenta fugir da PM, mas acaba preso em Macaé
Ação no Parque Aeroporto terminou com captura de foragido da Justiça que circulava de motocicleta pelo bairro
Macaé dá passo internacional e mira novas oportunidades para trabalhadores do setor offshore
Diálogo com autoridade marítima do Panamá pode abrir portas para cursos internacionais, geração de empregos e fortalecimento da economia local
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